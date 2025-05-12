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KOZAK SIROMAHA у Кременчуці: незабутній вечір справжнього козацького духу

Сьогодні, 13:21 Переглядів: 113

 Кременчук готується до унікальної музичної події! 29 травня у БК «Нафтохімік» виступить KOZAK SIROMAHA – артист, який поєднує давні козацькі традиції з сучасним музичним звучанням.

Його творчість – це глибоке занурення у містичний світ української спадщини, оживлений через музику та слово. Початок події о 18:00, зазначають організатори KIWIWAY concert agency.

KOZAK SIROMAHA відомий своїм неповторним стилем, що поєднує українські народні мотиви з елементами world music. У своїх виступах він використовує рідкісні інструменти, такі як фісгармонія, створюючи унікальне звучання. Його музика – це не просто композиції, а живий місток між поколіннями, що передає дух української культури. Артист дотримується традицій предків, живе за козацькими звичаями та прагне донести їхнє значення до сучасного слухача.

У серпні 2024 року KOZAK SIROMAHA разом із Гордієм Старухом презентували альбом "Витинанка", який став справжнім проривом у сучасній world music. Поєднання традиційних українських інструментів та мелодій з впливами інших культур створило унікальне музичне полотно, яке вже отримало схвальні відгуки критиків та слухачів.

У червні 2024 року артист взяв участь у благодійному концерті "Збережи тату життя" у Рівному, де було зібрано 500 тис. грн на підтримку українських військовослужбовців. Цей виступ став ще одним підтвердженням того, що KOZAK SIROMAHA не тільки зберігає національні традиції, а й активно підтримує Україну в складні часи.

Крім того, KOZAK SIROMAHA став героєм авторського проєкту Тіни Кароль "Дім звукозапису", де виконав українську народну пісню "Осідлаю кониченька" у новому, автентичному аранжуванні. Цей виступ став черговим підтвердженням його унікального таланту та відданості рідній культурі.

“Запрошуємо вас на унікальний концерт KOZAK SIROMAHA — українського співака етно-стилю, який поєднує давні козацькі традиції з сучасним музичним звучанням.  Унікальний голос, живий супровід фісгармонії, потужна харизма, містична атмосфера — цей концерт ви не забудете!” - запрошують на подію організатори KIWIWAY concert agency.

📅 29 травня 

🕖 18:00

📍БК «Нафтохімік»


Квитки можна придбати за посиланням: https://kremenchuk.karabas.com/kozak-siromaha-19/order/

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Автор: маркетінг
Теги: афіша концерт
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