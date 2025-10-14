Жительок Кременчука звуть на тренінг з самозахисту

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 75

Громадська організація «Лідерка» проводить у Кременчуці тренінг з самозахисту для жінок віком від 18 років за методикою WenDo.

Тренінг відбудеться 18 та 19 жовтня з 10.00 до 16.00.

Тренеркою заходу буде Ніна Гаєвська — сертифікована фахівчиня з самозахисту для жінок і дівчат.

У програмі тренінгу — як розпізнати загрозливі ситуації, захищати власні кордони, користуватися голосом і позами, щоб знизити ризик насильства.

Захід безкоштовний.

Місце проведення: Кременчук, вул. Університетська (Першотравнева), 1, каб. 12.

Для участі обов’язкова реєстрація.

Заповнення форми не є гарантією участі, обов’язково дочекайтесь повідомлення, або дзвінка від адміністратора про те, що ваша участь підтверджена!