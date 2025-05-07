У гнізді Грицика й Одарки вилупилися двоє лелеченят — за подією стежать наживо

У гнізді лелек Грицика й Одарки, розташованому поблизу нацпарку «Пирятинський» у селі Леляки (Пирятинська громада), вилупилися двоє лелеченят. Про це стало відомо з цілодобової відеотрансляції, яку ведуть науковці.
Батьки пташенят по черзі годують малюків і вчать їх їсти.
Одарка повернулася до гнізда 22 березня і кілька днів чекала свого партнера, відганяючи чужих птахів. 24 березня з’явився Грицько — але, як згодом з’ясували орнітологи, це не її попередній партнер, з яким вона була кілька років. Що сталося зі «старим» Грицьком — залишається невідомим.
Ведуть трансляцію науковці національного парку «Пирятинський» з весни 2023 року, однак певний час стрим не проводився на вимогу СБУ, але згодом його відновили, змінивши кут камери.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.