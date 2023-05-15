На Полтавщині ведуть цілодобове відеоспостереження за гніздом лелек (оновлено)

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 745 Коментарів: 1

Науковці національного парку «Пирятинський» ведуть перше в Україні цілодобове відеоспостереження за гніздом лелек. Про це повідомив заступник начальника Полтавської ОВА Олексій Бруслик у Facebook.

— Чорногуз Грицько кілька років тому оселився поблизу парку. Восени, під час буревію, його гніздо не витримало. Лелеці виготовили штучну платформу і торік встановити камеру для спостереження над гніздом. Цієї весни онлайн-трансляцію відновили, тільки-но лелека повернувся з теплих країв, — розповів Олексій Бруслик.

Зібраний відеоматеріал використовують науковці та студенти кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка для вивчення гніздової поведінки лелек. Але спостерігати за тим, як пара птахів (Грицько та Одарка) доглядає за п’ятьма своїми пташенятами, наживо може кожен за посиланням.