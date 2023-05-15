Кременчуцькій станції переливання крові потрібні донори другої групи крові

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 73

Кременчуцькій станції переливання крові потрібні донори всіх груп крові. Як повідомила заступниця керівника з організаційно-методичної роботи станції Світлана Каплата, особливо гострий дефіцит другої групи як з позитивним, так і з негативним резус-фактором. Вашої допомоги потребують троє молодих людей.

Донорів очікують з 8.00 до 13.00 щоденно, крім суботи та неділі, за адресою вулиця Івана Мазепи, 8. Прийом у порядку живої черги. З собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код.