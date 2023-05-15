Євро і долар дешевшають: де в Кременчуці можна вигідно обміняти валюту 15 травня

Після вихідних, 15-го травня, Національний банк України понизив офіційний курс євро у порівнянні з минулою п’ятницею на 14 копійок. Нагадаємо, що на минулому тижні євро також дешевшав кілька днів поспіль. Курс польського злотого НБУ сьогодні понизив на 6 копійок. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.
Готівковий курс долара у порівняні з минулою п’ятницею в купівлі понизився на 5 копійок (найвигідніший курс), а у продажу не змінився.
Готівковий курс євро у порівняні з минулою п’ятницею в купівлі понизився на 5 копійок, а у продажу понизився на 10 копійок (найвигідніші курси).
А найвигідніший готівковий курс злотого в купівлі зріс на 10 копійок, а у продажу не змінився.
Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:
Долар США
Найвигідніший курс здачі — у банку Південний (37,55 грн за $1).
Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку (37,60 грн за $1).
Варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.
Євро
Найвигідніший курс здачі — в Індустріалбанку (41,00 грн).
Найвигідніший курс купівлі — у Правекс Банку та Ідея Банку (41,25 грн).
Злотий
Найвигідніше курс здачі — у Креді Агріколь Банку (8,80 грн).
Найвигідніший курс купівлі — у Полтава-Банку та Ідея Банку (9,00 грн).
Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.
Де найвигідніший курс?
Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.
Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів
+380987080768, +380953009208.
Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.
Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.
В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!
КУРСИ АКТУАЛЬНІ
Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:
Курс валют НБУ на 15.05.2023 року:
Євро продовжує дешевшати: де в Кременчуці можна вигідно обміняти валюту 12 травня
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