Євро і долар дешевшають: де в Кременчуці можна вигідно обміняти валюту 15 травня

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 106

Після вихідних, 15-го травня, Національний банк України понизив офіційний курс євро у порівнянні з минулою п’ятницею на 14 копійок. Нагадаємо, що на минулому тижні євро також дешевшав кілька днів поспіль. Курс польського злотого НБУ сьогодні понизив на 6 копійок. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Готівковий курс долара у порівняні з минулою п’ятницею в купівлі понизився на 5 копійок (найвигідніший курс), а у продажу не змінився.

Готівковий курс євро у порівняні з минулою п’ятницею в купівлі понизився на 5 копійок, а у продажу понизився на 10 копійок (найвигідніші курси).

А найвигідніший готівковий курс злотого в купівлі зріс на 10 копійок, а у продажу не змінився.

Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:

Д олар США

купують — по 36,90 — 37,55 грн,

продають — по 37,60 — 38,05 грн.

Найвигідніший курс здачі — у банку Південний (37,55 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку (37,60 грн за $1).

Варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.

Є вро

купують — по 40,00 — 41,00 грн,

продають — по 41,25 — 42,50 грн.

Найвигідніший курс здачі — в Індустріалбанку (41,00 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у Правекс Банку та Ідея Банку (41,25 грн).

З лотий

купують по 8,60 — 8,80 грн,

продають - по 9,00 — 9,25 грн.

Найвигідніше курс здачі — у Креді Агріколь Банку (8,80 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у Полтава-Банку та Ідея Банку (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів

+380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

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Курс валют НБУ на 15 .0 5 .2023 року:

долар — 36,5686 грн (курс не змінився);

євро — 39,83 грн (у п’ятницю був 39,97 грн);

злотий — 8,78 грн ( у п’ятницю був 8,84 грн).

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