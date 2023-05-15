Рівень води у Дніпрі у районі Кременчука залишається незмінним

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Рівень води у Дніпрі в районі Кременчука станом на ранок 15 травня у верхньому б’єфі у Дніпрі склав 81,5 метра, у нижньому — 65,6 метра. Про це повідомили у Кременчуцькій РВА.

Нагадаємо, що 11 травня рівень води також у верхньому б'єфі склав також 81,5 метра, а у нижньому — 65,6 метра.

Підтопленими залишаються 35 домогосподарств. З них 15 домогосподарств у дачному кооперативі «Політ», 10 — у кооперативі «Івки» та 10 — у кооперативі «Дніпровський залив».