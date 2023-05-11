Який рівень води у Дніпрі на Кременчуччині: майже не змінюється

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 280

Рівень води у Дніпрі в районі Кременчука вже кілька тижнів поспіль майже не змінюється. За повідомленням Кременчуцької РВА, станом на ранок 11 травня рівень води у верхньому б'єфі склав 81,5 метра, у нижньому – 65,6 метра.

Нагадаємо, що вчора 10 травня, рівень води у верхньому б'єфі склав 81,4 метра, а у нижньому — 65,6 метра.

Наразі підтопленими залишаються близько 35 домогосподарств та дач у Кременчуцькій громаді та Потоківському старостинському окрузі.