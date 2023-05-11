П'яні дебошири та пожежа: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 361

Жінка впала у люк, за кермом на підпитку, пожежа в автомобілі, наркотики та домашні насильства

За минулу добу у Кременчуцькому районі рятувальники двічі виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 10 травня, о 16.10, у Горішніх Плавнях, на вулиці Миру, жінка впала у відкритий колодязь інтернетпровайдера. Допомогла вибратися жінці 17 державна пожежно-рятувальна частина. Наразі з жінкою все добре, від госпіталізації відмовилась.

Сьогодні, 11 травня, о 6.06, у Кременчуці, на вулиці Макаренка, горів легковий автомобіль. Пожежу загасила 15 державна пожежно-рятувальна частина.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 6 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.

Патрульна поліція вчора затримала одного водія за кермом автівки напідпитку. Щодо нього склали адмінпротокол за статтею 130 КУпАП.

Ще поліціянти затримали одну людину за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Щодо неї склали адмінматеріали.

Також на 6 осіб склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.



