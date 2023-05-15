У Кременчуці завершилися змагання півфіналу чемпіонату Полтавщини зі швидких та блискавичних шахів

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Цими вихідними, 13-14 травня, у Палаці культури «Нафтохімік» відбулися завершальні змагання Відкритого зонального півфіналу чемпіонату області зі швидких та блискавичних шахів. Турнір з рапіду зібрав 52 учасники різного віку та підготовки, були як гості з Горішніх Плавнів та місцеві шахісти. Запекла боротьба тривала кілька годин й остаточні результати вирішувалися в останньому турі.

Перемогу здобув місцевий КМС Віктор Аміров з результатом 7.5 з 8

2 місце КМС Дацук Тарас 6.5

3 місце Багрямян Тимур 6

4 місце Кибкало Володимир 6

5 місце Петров Хоменко Олександр 5.5

Додаткові нагороди:

Серед дівчат:

1 місце Здоровець Анна 5.5

2 місце Капацина Софія 4.5

3 місце Пазич Крістіна 4

Серед 2 розрядів:

1 місце Ємець Максим 5.5

2 місце Риндіна Альона 5

3 місце Поливко Максим 5

Серед 3 розрядів:

1 місце Ходаковський Михайло 5

2 місце Любченко Євгеній 4

3 місце Іванов Ілля 4

Серед 4 розряд (1-ю):

1 місце Панченко Влад 4

2 місце Єфімовський Артем 4

3 місце Шевченко Григорій 4

Не менш напруженими виявилися інші змагання бліцтурнір, де кожному гравцю відводилося на партію лише 5 хвилини + 3 секунди після кожного ходу. Цей видовищний шаховий турнір зібрав 36 учасників.

І знову перемогу святкував КМС Аміров Віктор з результатом 8 очок з 9 можливих.

2 місце як і в рапіді КМС Дацук Тарас 7 очок

3 місце Титянюк Артем 6.5

4 призове Кибкало Володимир

5 призове і це приємна несподіванка Ходаковський Михайло 6 очок

Серед дівчат:

1 місце Здоровець Анна

2 місце Капацина Софія

3 місце Риндіна Альона

Серед 2 розрядів:

1 місце Риндін Андрій

2 місце Ємець Максим

3 місце Карпов Андрій

Серед 3 розрядів:

1 місце Богомаз Нікіта

2 місце Рощенко Володимир

3 місце Петрик Денис

Серед 4 розрядів (1-ю):

1 місце Жебко Костянтин

2 місце Безуглий Михайло

3 місце Пазич Крістіна

Змагання відбулось за підтримки Федерації шахів Кременчука, спортивного клубу та Палацу культури «Нафтохімік». Бажаю всім успіхів та ще більших перемог у майбутньому.