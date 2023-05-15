У Кременчуці завершилися змагання півфіналу чемпіонату Полтавщини зі швидких та блискавичних шахів

Цими вихідними, 13-14 травня, у Палаці культури «Нафтохімік» відбулися завершальні змагання Відкритого зонального півфіналу чемпіонату області зі швидких та блискавичних шахів. Турнір з рапіду зібрав 52 учасники різного віку та підготовки, були як гості з Горішніх Плавнів та місцеві шахісти. Запекла боротьба тривала кілька годин й остаточні результати вирішувалися в останньому турі.
Перемогу здобув місцевий КМС Віктор Аміров з результатом 7.5 з 8
Додаткові нагороди:
Серед дівчат:
Серед 2 розрядів:
Серед 3 розрядів:
Серед 4 розряд (1-ю):
Не менш напруженими виявилися інші змагання бліцтурнір, де кожному гравцю відводилося на партію лише 5 хвилини + 3 секунди після кожного ходу. Цей видовищний шаховий турнір зібрав 36 учасників.
І знову перемогу святкував КМС Аміров Віктор з результатом 8 очок з 9 можливих.
2 місце як і в рапіді КМС Дацук Тарас 7 очок
3 місце Титянюк Артем 6.5
4 призове Кибкало Володимир
5 призове і це приємна несподіванка Ходаковський Михайло 6 очок
Серед дівчат:
Серед 2 розрядів:
Серед 3 розрядів:
Серед 4 розрядів (1-ю):
Змагання відбулось за підтримки Федерації шахів Кременчука, спортивного клубу та Палацу культури «Нафтохімік». Бажаю всім успіхів та ще більших перемог у майбутньому.
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