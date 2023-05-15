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У Кременчуці завершилися змагання півфіналу чемпіонату Полтавщини зі швидких та блискавичних шахів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 132

 

Вітаємо наших спортсменів 

Цими вихідними, 13-14 травня, у Палаці культури «Нафтохімік» відбулися завершальні змагання Відкритого зонального півфіналу чемпіонату області зі швидких та блискавичних шахів. Турнір з рапіду зібрав 52 учасники різного віку та підготовки, були як гості з Горішніх Плавнів та місцеві шахісти. Запекла боротьба тривала кілька годин й остаточні результати вирішувалися в останньому турі
Перемогу здобув місцевий КМС Віктор Аміров з результатом 7.5 з 8

  • 2 місце КМС Дацук Тарас 6.5
  • 3 місце Багрямян Тимур 6
  • 4 місце Кибкало Володимир 6
  • 5 місце Петров Хоменко Олександр 5.5

Додаткові нагороди:
Серед дівчат:

  • 1 місце Здоровець Анна 5.5
  • 2 місце Капацина Софія 4.5
  • 3 місце Пазич Крістіна 4

Серед 2 розрядів:

  • 1 місце Ємець Максим 5.5
  • 2 місце Риндіна Альона 5
  • 3 місце Поливко Максим 5

Серед 3 розрядів:

  • 1 місце Ходаковський Михайло 5
  • 2 місце Любченко Євгеній 4
  • 3 місце Іванов Ілля 4

Серед 4 розряд (1-ю):

  • 1 місце Панченко Влад 4
  • 2 місце Єфімовський Артем 4
  • 3 місце Шевченко Григорій 4

Не менш напруженими виявилися інші змагання бліцтурнір, де кожному гравцю відводилося на партію лише 5 хвилини + 3 секунди після кожного ходу. Цей видовищний шаховий турнір зібрав 36 учасників.
І знову перемогу святкував КМС Аміров Віктор з результатом 8 очок з 9 можливих.
2 місце як і в рапіді КМС Дацук Тарас 7 очок
3 місце Титянюк Артем 6.5
4 призове Кибкало Володимир
5 призове і це приємна несподіванка Ходаковський Михайло 6 очок

Серед дівчат:

  • 1 місце Здоровець Анна
  • 2 місце Капацина Софія
  • 3 місце Риндіна Альона

Серед 2 розрядів:

  • 1 місце Риндін Андрій
  • 2 місце Ємець Максим
  • 3 місце Карпов Андрій

Серед 3 розрядів:

  • 1 місце Богомаз Нікіта
  • 2 місце Рощенко Володимир
  • 3 місце Петрик Денис

Серед 4 розрядів (1-ю):

  • 1 місце Жебко Костянтин
  • 2 місце Безуглий Михайло
  • 3 місце Пазич Крістіна

Змагання відбулось за підтримки Федерації шахів Кременчука, спортивного клубу та Палацу культури «Нафтохімік». Бажаю всім успіхів та ще більших перемог у майбутньому. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
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