На російсько-українській війні загинув воїн з Кременчуччини Влад Ткаченко

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11 травня на російсько-українській війні загинув військовий з Горішніх Плавнів Владислав Ткаченко. 27-річний молодший сержант Владислав Олександрович Ткаченко служив у 5 окремій штурмовій бригаді. Служив на посаді головного сержанта першого штурмового взводу. Загинув

під час штурмових дій біля села Іванівське Бахмутського району на Донеччині.

— Загинув друг, брат, син, просто дуже хороша людина. Влад був добровольцем, тому що не міг спостерігати за звірством, яке відбувається із боку. Ми знаємо, що ти до останнього боровся. Ти мотивація, підтримка, наш Герой! Світла пам'ять тобі! Ми тебе любимо і ніколи не забудемо! Пишаємось тобою! — написав на своїй сторінці у фейсбуці Стас Счастливчик.

Прощання із Владиславом Ткаченком запланували на 12.00 16 травня у Горішніх Плавнях.

Вічна пам'ять та шана загиблому Герою.