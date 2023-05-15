На російсько-українській війні загинув воїн з Кременчуччини Влад Ткаченко

11 травня на російсько-українській війні загинув військовий з Горішніх Плавнів Владислав Ткаченко. 27-річний молодший сержант Владислав Олександрович Ткаченко служив у 5 окремій штурмовій бригаді. Служив на посаді головного сержанта першого штурмового взводу. Загинув
під час штурмових дій біля села Іванівське Бахмутського району на Донеччині.
Прощання із Владиславом Ткаченком запланували на 12.00 16 травня у Горішніх Плавнях.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.