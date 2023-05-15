Як минули вихідні на Кременчуччині: 6 домашніх насильств

Сьогодні, 10:22 Переглядів: 203

Домашнє насильство, п'яні дебошири та котик на даху

Вихідні у Кременчуцькому районі пройшли без резонансних злочинів. Загалом рятувальники 4 рази виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

У суботу, 13 травня, о 10.47, у Кременчуці, на вулиці Червона Гірка у гаражі сталося коротке замкнення електромережі. Обійшлось без пожежі.

Того ж дня, о 23.24, у Кременчуці, на вулиці Олексія Древаля горів житловий будинок.

У неділю, 14 травня, о 9.42, у Кременчуці, на вулиці Європейській, врятували кота з даху прибудови.

Також 14 травня, о 21.45, поблизу Глобиного загорілась суха трава на відкритій території.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом вихідних громадяни 6 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.

Поліцейські затримали двох водіїв, які перебували за кермом напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП. Також на 6 осіб склали адміністративний протокол за домашнє насильство.







