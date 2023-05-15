Як минули вихідні на Кременчуччині: 6 домашніх насильств

Вихідні у Кременчуцькому районі пройшли без резонансних злочинів. Загалом рятувальники 4 рази виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.
У суботу, 13 травня, о 10.47, у Кременчуці, на вулиці Червона Гірка у гаражі сталося коротке замкнення електромережі. Обійшлось без пожежі.
Того ж дня, о 23.24, у Кременчуці, на вулиці Олексія Древаля горів житловий будинок.
У неділю, 14 травня, о 9.42, у Кременчуці, на вулиці Європейській, врятували кота з даху прибудови.
Також 14 травня, о 21.45, поблизу Глобиного загорілась суха трава на відкритій території.
За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом вихідних громадяни 6 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.
Поліцейські затримали двох водіїв, які перебували за кермом напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.
Також на 6 осіб склали адміністративний протокол за домашнє насильство.
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