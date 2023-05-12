Євро продовжує дешевшати: де в Кременчуці можна вигідно обміняти валюту 12 травня

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 176

Напередодні вихідних, 12-го травня, Національний банк України понизив офіційний курс євро у порівнянні з вчорашнім днем на 7 копійок. Нагадаємо, що учора євро також подешевшав на 5 копійок. Курс польського злотого НБУ сьогодні підвищив на 1 копійку, а вчора офіційний курс злотого підвищив на 6 копійок. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Готівковий курс долара та злотого майже не змінився, а найвигідніший курс євро понизився у купівлі на 25 копійок, а у продажу на 15 копійок.

Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:

Д олар США

купують - по 36,90 — 37,60 грн,

продають - по 37,60 — 38,00 грн.

Найвигідніший курс здачі – у банку Південний (37,60 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі - у ПриватБанку (37,60 грн за $1).

Варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.

Є вро

купують - по 40,35 — 41,05 грн,

продають - по 41,35 — 43,00 грн.

Найвигідніший курс здачі – в Укрексімбанку (41,05 грн).

Найвигідніший курс купівлі – у ПриватБанку (41,35 грн).

З лотий

купують по 8,50 — 8,70 грн,

продають - по 9,00 — 9,25 грн.

Найвигідніше курс здачі – у Полтава-Банку та Креді Агріколь Банку (8,70 грн).

Найвигідніший курс купівлі – в Ідея Банку та Креді Агріколь Банку (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів

+380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

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Курс валют НБУ на 12 .0 5 .2023 року: