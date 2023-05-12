На Першому Занасипі по вулиці Кучми дорожники укладають нове асфальтне покриття

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 256

У Кременчуці триває сезонний ремонт доріг. Працівники КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» продовжують роботи з влаштування основи під нове асфальтне покриття та встановлення бортового каменю на вулиці Єднання України. На вулиці Миколи Кучми дорожники завершили підготовчі роботи та перейшли до укладання нового асфальтобетону. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Не залишають поза увагою і ґрунтові дороги у приватному секторі, їх приводять до ладу шляхом грейдерування. Наразі комунальники грейдерують дороги у мікрорайоні Лашки.

КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» також працює над відновленням дорожньої розмітки на вулиці Шевченка та фарбуванням пішохідного огородження на вулиці Академіка Маслова.