При зміні місця проживання ВПО через застосунок «Дія», виплати не скасовуватимуть

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 253

Йдеться про держдопомогу на проживання

У разі зміни фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб через мобільний застосунок «Дія», виплати не скасовуються. На цьому наголошують у Міністерстві соціальної політики України.

При цьому звертатися до органів соціального захисту населення не потрібно, якщо немає додаткових запитань щодо нарахувань.

Йдеться про державну допомогу на проживання в розмірі 2 тис. грн на дорослу людину та 3 тис. грн на дитину чи особу з інвалідністю.

- Проте в разі повернення внутрішнього переселенця додому скасовується статус ВПО й відповідні виплати теж, - зазначили у Мінсоцполітики.

З актуальним переліком територіальних громад, мешканці яких мають право на виплати, можна ознайомитися за посиланням.

Раніше ми писали, що витяг про несудимість тепер у «Дії».