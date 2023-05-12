При зміні місця проживання ВПО через застосунок «Дія», виплати не скасовуватимуть

У разі зміни фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб через мобільний застосунок «Дія», виплати не скасовуються. На цьому наголошують у Міністерстві соціальної політики України.
При цьому звертатися до органів соціального захисту населення не потрібно, якщо немає додаткових запитань щодо нарахувань.
Йдеться про державну допомогу на проживання в розмірі 2 тис. грн на дорослу людину та 3 тис. грн на дитину чи особу з інвалідністю.
З актуальним переліком територіальних громад, мешканці яких мають право на виплати, можна ознайомитися за посиланням.
Раніше ми писали, що витяг про несудимість тепер у «Дії».
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