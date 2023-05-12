Де у Кременчуці рятувальники працюватимуть на пляжах

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 285

Працівники КП Кременчук Аква-Сервіс розпочали інспектування прибережних зон до купального сезону. Комунальники готують місця масового відпочинку містян біля водних об’єктів: чистять пісок від сміття, завозять чистий пісок, де це необхідно, ремонтують, фарбують обладнання та завозять спорядження, облаштовують рятувальні пости, проводять дезінфекцію від кліщів.

Цього року рятувальники працюватимуть на місцях масового відпочинку біля водойм: