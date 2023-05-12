На Кременчуччині 30% депутатів районної ради та рад громад не з’явилися до військкомату

У районній військовій адміністрації закликають депутатів усіх рівнів отримати повістки та відвідати ТЦК та СП
Ще 14 квітня начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат — ред.) направив листи голові Кременчуцької райради та керівників територіальних громад з вимогою провести оповіщення та вручити повістки усім депутатам, які є військовозобов’язаними. Депутатів викликали до військкомату з метою уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
Втім, за місяць що минув 30% депутатів районної ради та рад територіальних громад так і не отримали повістки та не з’явилися до Кременчуцького районного ТЦК та СП.
Про це сьогодні на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.
Він зауважив, що не є заброньованим, хоча його посада дозволяє мати бронювання від призову по мобілізації.
Наприкінці квітня начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік та голова районної ради Дмитро Колотієвський також повідомляли, що уточнили у військкоматі свої облікові дані та пройшли військово-лікарську комісію.
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