На Кременчуччині 30% депутатів районної ради та рад громад не з’явилися до військкомату

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 251 Коментарів: 1

У районній військовій адміністрації закликають депутатів усіх рівнів отримати повістки та відвідати ТЦК та СП

Ще 14 квітня начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат — ред.) направив листи голові Кременчуцької райради та керівників територіальних громад з вимогою провести оповіщення та вручити повістки усім депутатам, які є військовозобов’язаними. Депутатів викликали до військкомату з метою уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Втім, за місяць що минув 30% депутатів районної ради та рад територіальних громад так і не отримали повістки та не з’явилися до Кременчуцького районного ТЦК та СП.

Про це сьогодні на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.

— Я закликаю депутатів відвідати військкомат, уточнити свої дані та пройти військово-лікарську комісію. Особисто я, як депутат Семенівської селищної ради це вже зробив. Депутати, які мають об’єктивні причини не проходити ВЛК, мають надати відповідні документи та розв'язувати ці питання у військкоматі, — заявив Артем Даценко.

Він зауважив, що не є заброньованим, хоча його посада дозволяє мати бронювання від призову по мобілізації.

Наприкінці квітня начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік та голова районної ради Дмитро Колотієвський також повідомляли, що уточнили у військкоматі свої облікові дані та пройшли військово-лікарську комісію.