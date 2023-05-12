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Кременчук, Війна

На Кременчуччині 30% депутатів районної ради та рад громад не з’явилися до військкомату

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 251 Коментарів: 1

 

У районній військовій адміністрації закликають депутатів усіх рівнів отримати повістки та відвідати ТЦК та СП

Ще 14 квітня начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат ред.) направив листи голові Кременчуцької райради та керівників територіальних громад з вимогою провести оповіщення та вручити повістки усім депутатам, які є військовозобов’язаними. Депутатів викликали до військкомату з метою уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Втім, за місяць що минув 30% депутатів районної ради та рад територіальних громад так і не отримали повістки та не з’явилися до Кременчуцького районного ТЦК та СП.

Про це сьогодні на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.

Я закликаю депутатів відвідати військкомат, уточнити свої дані та пройти військово-лікарську комісію. Особисто я, як депутат Семенівської селищної ради це вже зробив. Депутати, які мають об’єктивні причини не проходити ВЛК, мають надати відповідні документи та розв'язувати ці питання у військкоматі, заявив Артем Даценко.

Він зауважив, що не є заброньованим, хоча його посада дозволяє мати бронювання від призову по мобілізації.

Наприкінці квітня начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік та голова районної ради Дмитро Колотієвський також повідомляли, що уточнили у військкоматі свої облікові дані та пройшли військово-лікарську комісію.  

Усі депутати Кременчуцької міської ради та інших рад отримають повістки з військкомату
У Кременчуцькій райраді досі не всі депутати отримали повістки
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА військкомат повістка депутати військовозобов'язані
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Коментарі: 1

451
Andron777:
Сьогодні, 12:59

Так звісно, що в депудятли йдуть не з патріотичних міркувань, не для того, щоб служити та допомагати людям, а для збагачення. Щоб можна було безкарно красти з бюджета бабло.


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