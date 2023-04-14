Усі депутати Кременчуцької міської ради та інших рад отримають повістки з військкомату

Оповіщення усіх депутатів, що є військовозобов’язаними, проведуть на вимогу вищих органів військового керівництва
Оповіщення депутатів Кременчуцької міської ради, що є військовозобов’язаними, вже почалося. Найближчими днями усі вони отримають повістки від районного ТЦК та СП (ред. – колишній військкомат) з вимогою прибути на уточнення облікових даних.
Цю інформацію, яку редакція отримала з власних джерел, підтвердив начальник Кременчуцького районного територіального центра комплектування та соціальної підтримки полковник Роман Сушко.
Нагадаємо, що військовозобов’язаними в Україні є усі чоловіки віком від 18 до 60 років та жінки певних спеціальностей. У Кременчуцькій міській раді із 42 депутатів 30 є чоловіками. З них 28 депутатів є військовозобов'язаними, бо підпадають під призовний вік (до 60 років). У Кременчуцькій районній та Полтавській обласній раді є ще кілька десятків військовозобов’язаних депутатів.
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