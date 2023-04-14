Усі депутати Кременчуцької міської ради та інших рад отримають повістки з військкомату

Сьогодні, 13:50 Переглядів: 732

Оповіщення депутатів Кременчуцької міської ради, що є військовозобов’язаними, вже почалося. Найближчими днями усі вони отримають повістки від районного ТЦК та СП (ред. – колишній військкомат) з вимогою прибути на уточнення облікових даних.

Цю інформацію, яку редакція отримала з власних джерел, підтвердив начальник Кременчуцького районного територіального центра комплектування та соціальної підтримки полковник Роман Сушко.

- Так, отримане розпорядження від обласного ТЦК та СП здійснити оповіщення усіх депутатів для актуалізації військово-облікових даних. Проте це не означає, що усі вони будуть призвані на військову службу. Проводиться уточнення облікових даних. Депутати мають показати у цьому особистий приклад, - заявив Роман Сушко.

Нагадаємо, що військовозобов’язаними в Україні є усі чоловіки віком від 18 до 60 років та жінки певних спеціальностей. У Кременчуцькій міській раді із 42 депутатів 30 є чоловіками. З них 28 депутатів є військовозобов'язаними, бо підпадають під призовний вік (до 60 років). У Кременчуцькій районній та Полтавській обласній раді є ще кілька десятків військовозобов’язаних депутатів.