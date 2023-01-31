Виїзд за кордон без поважних причин заборонили депутатам, держслужбовцям, суддям: кому ще

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 459

Заборона стосується як жінок-держслужбовців, так і чиновників-чоловіків, непридатних до військової служби, проте є винятки

Резонансні історії з виїздом держслужбовців, силовиків та народних депутатів за кордон, які то «шукають зброю для ЗСУ» на пляжах Таїланду та Дубаї, то фотографуються на фоні Ейфелевої вежі та виставляють свої фото в соцмережах, вочевидь таки «дістали» Президента України, й це питання винесли на розгляд Ради безпеки і оборони України 23 січня.

РНБО ухвалило рішення «Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану», яким заборонила держслужбовцям, депутатам, суддям, прокурорам та деяким іншим категоріям громадян, які представляють різні гілки влади в України, під час воєнного стану виїжджати за кордон на відпочинок або з іншою метою, не підтвердженою службовим відрядженням.

У той же день це рішення РНБО Президент України увів у дію своїм указом №27/2023 від 23.01.2023 року. У ньому, зокрема, доручалося Кабінету міністрів України у п’ятиденний строк внести зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, передбачивши для певних категорій державних посадовців, депутатів та правоохоронців можливість виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.

Уряд впорався за 4 дні, виконав це доручення та ухвалив на своєму засіданні 27 січня постанову №69 «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України», якою затвердив усі запропоновані РНБО заборони на перетин кордону державними службовцями та іншими посадовцями під час війни без поважних причин. Все відбулося настільки швидко, що не всі, кого це торкнулося, навіть не встигли своєчасно зреагувати. А усвідомлювати що відбулося та обурюватися цим вони почали лише вчора.

Щодо заборони на виїзд посадовцям за кордон є гендерна рівність

Заборона на виїзд за кордон для держслужбовців діє однаково як для чоловіків, так і для жінок, та, навіть, для непридатних до військової служби, якщо вони займають певні посади в органах влади.

— В Україні введена заборона на виїзд за кордон для державних службовців, зокрема для керівників державних адміністрацій, їх заступників та керівників структурних підрозділів державних органів, — зазначив вчора на брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, пославшись на урядову постанову.

У понеділок, 30 січня, в ДПСУ пояснили, що заборона на виїзд за кордон для держслужбовців, встановлена постановою Кабміну №69 вже набула чинності й діє.

— Це стосується чіткого переліку посадових осіб, зокрема керівної ланки, народних депутатів, суддів, прокурорів тощо, а також працівників, заброньованих за органами державної влади на період мобілізації. Особи, не придатні до військової служби, також не можуть залишати Україну, якщо є в списках, наданих ДПСУ органами, означеними вище, окрім винятків, визначених для держслужбовців, — пояснив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він зазначив, що урядовці, народні депутати та низка інших посадовців, а також прокурори, судді, представники органів місцевого самоврядування відтепер можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження. Для цього їм потрібно за три дні до виїзду подавати відповідні звернення до адміністрації ДПСУ. А та своєю чергою забезпечить наявність списків тих, кому дозволено перетин кордону, у своїх інспекторів на пунктах пропуску.

Щодо переліку винятків щодо заборони на виїзд, то він невеликий:

жінкам або батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном у виняткових випадках за наявності підтверджувальних документів;

для лікування за кордоном (дозволяється у супроводі одного з членів сім’ї першого ступеню споріднення);

на підставі окремого рішення голови ДПСУ у разі смерті за кордоном члена сім’ї першого або другого ступеня споріднення.

Андрій Демченко також зазначив, що контроль щодо безпідставного виїзду за межі України покладається не лише на прикордонників.

— Це і відповідальність тих посадових осіб, які підпадають під норми постанови, коли планують виїхати за кордон. Ну і їхніх керівників, які надають їм відпустку у виняткових випадках або відправляють у службове відрядження, — пояснив речник Держприкордонслужби.

Кому заборонили виїзд за межі України

Згідно з указом Президента України від 23 січня 2023 року № 27/2023 відтепер за межі України можуть виїжджати тільки у службові відрядження:

члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів;

керівники центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники та заступники;

Керівник Офісу Президента України та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники;

Голова Служби безпеки України, його перший заступник та заступники;

Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

Голова та члени Рахункової палати;

Голова та члени Центральної виборчої комісії, голова та члени інших державних колегіальних органів;

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перші заступники та заступники;

народні депутати України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;

Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники;

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники, голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;

судді Конституційного Суду України;

судді та прокурори;

керівники інших державних органів та їхні заступники;

керівники структурних підрозділів державних органів;

працівники, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко також пояснив, що змінами врегульовано порядок виїзду військовослужбовців, який здійснюється на підставі рішення міністра оборони або іншого керівника щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони. Серед заборонених до виїзду категорій він назвав також депутатів місцевих рад, що викликало обурення у деяких з них.

Зокрема депутат Полтавської обласної ради Юлія Цибульська на своїй сторінці у Фейсбуці написала:

— Я — депутат місцевої ради (обласного рівня). Це — неоплачувана робота, на громадських засадах. Кошти бюджету не витрачаю, навпаки, власні трачу на цю діяльність. Волонтерю з початку війни, своїм власним коштом підтримую безліч людей, соціальних проєктів. І зараз що маю? Мені, на рівні з чиновниками, іншими держслужбовцями, які отримують зарплату з бюджету, заборонено виїзд без службового відрядження? Серйозно?! Кабінет міністрів України, думаю, ви чемпіони на сьогодні з розробки стимулів для тих, хто залишається в країні та працює самовіддано на її користь. Сподіваюсь, що у Vitaliy Bezgin вийде донести до інших очевидне та здоровий глузд переможе.

Варто зазначити, що цією забороною на перетин кордону обурені багато депутатів та держслужбовців, у першу чергу жінок, які раніше не мали жодних обмежень на виїзд за межі України.