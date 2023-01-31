Виїзд за кордон без поважних причин заборонили депутатам, держслужбовцям, суддям: кому ще

Заборона стосується як жінок-держслужбовців, так і чиновників-чоловіків, непридатних до військової служби, проте є винятки
Резонансні історії з виїздом держслужбовців, силовиків та народних депутатів за кордон, які то «шукають зброю для ЗСУ» на пляжах Таїланду та Дубаї, то фотографуються на фоні Ейфелевої вежі та виставляють свої фото в соцмережах, вочевидь таки «дістали» Президента України, й це питання винесли на розгляд Ради безпеки і оборони України 23 січня.
РНБО ухвалило рішення «Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану», яким заборонила держслужбовцям, депутатам, суддям, прокурорам та деяким іншим категоріям громадян, які представляють різні гілки влади в України, під час воєнного стану виїжджати за кордон на відпочинок або з іншою метою, не підтвердженою службовим відрядженням.
У той же день це рішення РНБО Президент України увів у дію своїм указом №27/2023 від 23.01.2023 року. У ньому, зокрема, доручалося Кабінету міністрів України у п’ятиденний строк внести зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, передбачивши для певних категорій державних посадовців, депутатів та правоохоронців можливість виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.
Уряд впорався за 4 дні, виконав це доручення та ухвалив на своєму засіданні 27 січня постанову №69 «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України», якою затвердив усі запропоновані РНБО заборони на перетин кордону державними службовцями та іншими посадовцями під час війни без поважних причин. Все відбулося настільки швидко, що не всі, кого це торкнулося, навіть не встигли своєчасно зреагувати. А усвідомлювати що відбулося та обурюватися цим вони почали лише вчора.
Заборона на виїзд за кордон для держслужбовців діє однаково як для чоловіків, так і для жінок, та, навіть, для непридатних до військової служби, якщо вони займають певні посади в органах влади.
У понеділок, 30 січня, в ДПСУ пояснили, що заборона на виїзд за кордон для держслужбовців, встановлена постановою Кабміну №69 вже набула чинності й діє.
Він зазначив, що урядовці, народні депутати та низка інших посадовців, а також прокурори, судді, представники органів місцевого самоврядування відтепер можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження. Для цього їм потрібно за три дні до виїзду подавати відповідні звернення до адміністрації ДПСУ. А та своєю чергою забезпечить наявність списків тих, кому дозволено перетин кордону, у своїх інспекторів на пунктах пропуску.
Щодо переліку винятків щодо заборони на виїзд, то він невеликий:
Андрій Демченко також зазначив, що контроль щодо безпідставного виїзду за межі України покладається не лише на прикордонників.
Згідно з указом Президента України від 23 січня 2023 року № 27/2023 відтепер за межі України можуть виїжджати тільки у службові відрядження:
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко також пояснив, що змінами врегульовано порядок виїзду військовослужбовців, який здійснюється на підставі рішення міністра оборони або іншого керівника щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони. Серед заборонених до виїзду категорій він назвав також депутатів місцевих рад, що викликало обурення у деяких з них.
Зокрема депутат Полтавської обласної ради Юлія Цибульська на своїй сторінці у Фейсбуці написала:
— Я — депутат місцевої ради (обласного рівня). Це — неоплачувана робота, на громадських засадах. Кошти бюджету не витрачаю, навпаки, власні трачу на цю діяльність. Волонтерю з початку війни, своїм власним коштом підтримую безліч людей, соціальних проєктів. І зараз що маю? Мені, на рівні з чиновниками, іншими держслужбовцями, які отримують зарплату з бюджету, заборонено виїзд без службового відрядження? Серйозно?!
Кабінет міністрів України, думаю, ви чемпіони на сьогодні з розробки стимулів для тих, хто залишається в країні та працює самовіддано на її користь. Сподіваюсь, що у Vitaliy Bezgin вийде донести до інших очевидне та здоровий глузд переможе.
Варто зазначити, що цією забороною на перетин кордону обурені багато депутатів та держслужбовців, у першу чергу жінок, які раніше не мали жодних обмежень на виїзд за межі України.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер