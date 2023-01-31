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Курс валют у Кременчуці на 31 січня: де вигідніше продати чи купити долар, євро та злотий

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 341

 

Курс національної валюти не змінився, а придбати валюту у деяких банках Кременчука сьогодні можна навіть дешевше, ніж учора

Курс гривні залишається стабільним. А придбати валюту в деяких банках Кременчука сьогодні можна навіть дешевше, ніж учора.

У касах банків в Кременчуці долар США сьогодні купують по 39,00 – 40,30 грн. Вчора долар за максимальним курсом можна було здати за 40,33 грн.

Продають долар банки по 40,00 – 41,00 грн. Вчора долар у банках продавали по такому ж курсу.

Найвигідніше здавати долар сьогодні знову можна в Ідустріалбанку, де найвищий курс. А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні, як і весь останній тиждень, заявлений в OTP Bank (40,00 грн за $1). Втім, валютної готівки для вільного продажу у касі цього банку немає. Найвищий курс продажу долара сьогодні, як і весь останній тиждень виставив ПУМБ (41,00 грн за $1). Втім, долар у вільному продажу є в деяких інших банках по більш вигідному курсу. Зокрема, у Полтава-Банку долар продають 40,60 грн (вчора продавали на 10 копійок дорожче).

Євро у банках в Кременчуці сьогодні можна здати по 41,50 – 43,25 грн (вчора банки приймали євро за таким же курсом), а продають по 43,00 – 45,00 грн (курс продажу також не змінився).

Найвигідніше здавати євро сьогодні можна у ПУМБ, де найвищий курс (43,25 грн), а найкращий курс продажу євро заявив OTP Bank (43,00 грн). Втім, готівки євро для вільного продажу у касах цього банку немає. Найвищий курс продажу євро (45,00 грн) виставив банк Південний. Втім, євро у Кременчуці можна знайти значно дешевше. Зокрема, у касах Полтава-Банку євро продають по 43,60 грн (вчора продавали по 43,65 грн).

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 9,00 грн. А продають злотий по 9,00 – 9,50 грн. За минулу добу курс купівлі-продажу злотого не змінився.

Найвигідніше злотий можна здати у Креди Агриколь Банку (9,00 грн). Найдешевший курс продажу злотого виставив Укргазбанк та МТБ Банк (9,00 грн). Проте, злотого у вільному продажу у цих банках немає. У касах Полтава-Банку злотий є і придбати його можна по курсу 9,19 грн (вчора продавали по 9,20 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків і він зазвичай буває не в усіх їх відділеннях.

Курс валют НБУ на 31.01.2023 року:

долар - 36,5686 грн;

євро – 39,8762 грн (вчора був 39,7482 грн);

злотий – 8,4667 (вчора був 8,4435 грн).

Курс валют у Кременчуці після вихідних: де вигідніше здати чи купити долар, євро та злотий
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Автор: Віктор Крук
Теги: обмін валюти курс валют долар євро банки НБУ
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