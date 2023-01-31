Як минула доба на Кременчуччині

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Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.



Вчора, 30 січня, у Кременчуці, на вулиці Юрія Руфа сталася пожежа в одноповерховому будинку. Пожежу ліквідували о 19.48. Вогонь знищив меблі, речі вжитку, вікна, перекриття площею 30 м кв. та шиферну покрівлю 30 м кв. На місці працювала 16 державна пожежно-рятувальна частина. Причина виникнення пожежі встановлюється.



За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни двічі викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

А також, одну особу затримали за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також, на жодну особу не склали адміністративних протоколів за домашнє насильство та керування автомобілем у нетверезому стані.