У Кременчуці пенсіонерка «врятувала доньку», яка травмувала дитину

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27 січня 77-річна мешканка Кременчука звернулася до поліції з інформацією про шахрайство. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Полтавській області.

Жінка розповіла, що на її телефон зателефонувала невідома, яка представилася начебто працівницею правоохоронного органу. Шахрайка повідомила, що донька пенсіонерки вдарила дверима дитину і та дитина в тяжкому стані в лікарні. Тому терміново потрібні кошти в сумі 35 тисяч гривень. Пенсіонерка повідомила незнайомці, що має лише 15 тисяч гривень, які, через термінал самообслуговування, вона перерахувала за вказаними шахрайкою реквізитами. Після перерахування грошей жінка зателефонувала родичам і з’ясувала, що ніхто не травмований, всі здорові. Зрозумівши, що її ошукали потерпіла одразу звернулася за допомогою до поліції.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 (Шахрайство) ККУ.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення правопорушниці та притягнення її до кримінальної відповідальності. Тривають слідчі дії.