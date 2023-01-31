«Гірник-Спорт» визначився з новим тренером – наставника представили команді

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 208

Після зимової відпустки «Гірник-Спорт» почав підготовку до другої частини сезону із новим головним тренером. Ним став 51-річний фахівець Сергій Дірявка. Про це повідомляє пресслужба «Гірник-Спорта».

Сергій Георгійович Дірявка. Народився 18 квітня 1971 року. Амплуа – захисник. У вищій лізі чемпіонату України провів 276 матчів, забив 4 м’ячі. Досягнення: срібний призер чемпіонату України-1992/1993, бронзовий призер чемпіонату України (1992, 1994/1995), фіналіст Кубка України (1994/1995). За національну збірну України зіграв 9 ігор, в трьох з яких був капітаном.

Протягом ігрової кар’єри Сергій Дірявка виступав за «Дніпро» та маріупольський «Іллічівець». На початку 90-х провів дев’ять матчів у національній збірній України, у трьох з яких був капітаном. Протягом тренерської кар’єри працював у тренерському штабі таких клубів, як «Сталь» (Алчевськ), «Сталь» (Кам'янське), «Ворскла» (Полтава), «Іллічівець» (Маріуполь) та «Дніпро».

Свого часу Сергій Дірявка виявив себе фахівцем з роботи з молодими талантами. У період 2015-2016 рр. він працював головним тренером у ФК «Петриківка», яка виступала в обласній першості із якої майже у повному складі гравці цієї команди знайшли себе у професіональному футболі. Далі свій тренерський шлях Сергій Георгійович продовжив у ФК «Дніпро», в якому також працював асистентом. Потім протягом трьох років Сергій Дірявка пройшов із СК «Дніпро-1» шлях від другої ліги до УПЛ.

Останні два роки Сергій Дірявка входив до тренерського штабу «ВПК-Агро» (вересень 2020 р. – червень 2021 р.) та «Перемоги» (липень 2021 р. – жовтень 2021 р.). Потім працював із молодими тренерами в Асоціації футболу Дніпропетровської області.

30 січня 2023-го року спортивний директор ФК «Гірник-Спорт» Олексій Шалаєв представив Сергія Дірявку, як тренера команди «Гірник-Спорт», з яким клуб із Горішніх Плавнів має виконувати поставлені завдання керівництвом клубу.

Новачком тренерського штабу став помічник головного тренера – 48-річний Володимир Скрипка – вихованець миколаївського футболу. У вищій лізі українського футболу дебютував у складі сімферопольської «Таврії» у 1995-му році. Але найкращі часи, як гравця у Володимира Едуардовича пройшли у складі МФК «Миколаїв», який на той час грав у першій лізі, за який зіграв 66 матчів та забив 22 м’ячі. Після завершення кар’єри гравця Володимир Скрипка працював адміністратором аматорської команди «Торпедо» (Миколаїв), а пізніше став тренером СДЮСШОР «Миколаїв», де колись і сам розпочинав займатися футболом.

Серед інших представників тренерського штабу – це тренер воротарів Дмитро Стойко, помічник головного тренера Юрій Сак, лікар-масажист – Юрій Котига. Усі вони працювали у «Гірник-Спорті» у першій частині поточного сезону.