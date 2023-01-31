У Кременчуцькому районі автомобіль збив пішохода

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Вчора, 30 січня, близько 17.45, на автошляху Полтава-Олександрія, поблизу Чечелевого Кременчуцького району сталася ДТП. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Полтавській області.

Автомобіль Skoda, яким керував 31-річний водій, наїхав на 47-річного пішохода. Внаслідок ДТП потерпілого госпіталізували.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) ККУ.

Наразі слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.