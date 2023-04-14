Хокеїсти «Кременчука» виступили на міжнародному турнірі Riga Hockey Cup

Хокейна команда «Кременчук» виступила у дитячо-юнацькому турнірі Riga Hockey Cup, який відбувся в столиці Латвії. Хокеїсти «Кременчука» посіли на Riga Hockey Cup п’яте місце в категорії U12 AA. Тут вісім команд грали кожна з кожною за коловою системою.
Матчі «Кременчука»
«Кременчук» на Riga Hockey Cup-2023
Воротарі: Тимофій Чорнокондратенко (6), Владислав Куликов (4)
Польові гравці: Матвій Ходаковський (7, 16+0), Олексій Олефір (7, 4+2), Богдан Бондар (7, 1+5), Олександр Колісник (7, 2+2), Дмитро Дмитренко (7, 0+3), Ярослав Андрющенко (7, 0+2), Богдан Морозюк (7, 0+2), Богдан Скрипник (7, 1+0), Данило Помазунов (7, 0+1), Гліб Рунов (7, 0+1), Владислав Гетьманець (7), Андрій Корольов (7), Максим Ковічка (7), Денис Терещенко (7), Ілля Тукало (7)
Тренер – Валерій Клюшньов
У трійку кращих бомбардирів увійшов хокеїст «Кременчука» Матвій Ходаковський, який також став кращим нападником. У 5 кращих гравців команди, які набрали найбільшу кількість очок, потрапили: Матвій Ходаковський, Олексій Олефір, Богдан Бондар, Олександр Колісник, Дмитро Дмитренко. Кращий воротар – Тимофій Чернокондратенко.
- Хлопцям турнір сподобалося. Вони зрозуміли, що вони ж такі самі діти, як ті, що грають закордоном. А то у них був страх, що суперник сильніший за них. І вони зрозуміли, що з кожною командою можна грати та вигравати. Будемо працювати й вірити в те, що наступного разу, коли команда поїде на міжнародний турнір, ми будемо грати краще.
Після повернення додому обговорили з командою, над чим треба працювати. Зробили відеоаналіз ігор. Й зараз працюємо над вдосконаленням кожного гравця, - зауважив тренер Валерій Клюшньов.
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