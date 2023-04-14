Хокеїсти «Кременчука» виступили на міжнародному турнірі Riga Hockey Cup

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 173

Хокейна команда «Кременчук» виступила у дитячо-юнацькому турнірі Riga Hockey Cup, який відбувся в столиці Латвії. Хокеїсти «Кременчука» посіли на Riga Hockey Cup п’яте місце в категорії U12 AA. Тут вісім команд грали кожна з кожною за коловою системою.

Матчі «Кременчука»

«Кременчук» – «Олайне» (Латвія) – 3:5 (0:3, 2:1, 1:1). Шайби «Кременчука»: 1:3 – Ходаковський (Дмитренко), 16:15. 2:3 – Ходаковський, 17:26. 3:4 – Ходаковський (Бондар), 36:57

«Пантер» (Естонія) – «Кременчук» – 4:5 (2:4, 0:1, 2:0). Шайби «Кременчука»: 0:1 – Бондар (Дмитренко, – більш.), 02:59. 0:2 – Ходаковський, 06:30. 0:3 – Скрипник, 08:38. 2:4 – Олефір, 11:31. 2:5 – Ходаковський (Рунов, – більш.), 17:35

Шайби «Кременчука»: 0:1 – Бондар (Дмитренко, – більш.), 02:59. 0:2 – Ходаковський, 06:30. 0:3 – Скрипник, 08:38. 2:4 – Олефір, 11:31. 2:5 – Ходаковський (Рунов, – більш.), 17:35 «Кременчук» – «Призма-11В» (Латвія) – 2:3 (0:0, 0:2, 2:1). Шайби «Кременчука»: 1:3 – Ходаковський (Бондар), 35:41. 2:3 – Олефір, 38:17

Шайби «Кременчука»: 1:3 – Ходаковський (Бондар), 35:41. 2:3 – Олефір, 38:17 «Талсу» (Латвія) – «Кременчук» – 1:4 (1:1, 0:0, 0:3). Шайби «Кременчука»: 1:1 – Олефір, 14:55. 1:2 – Ходаковський (Андрющенко), 32:48. 1:3 – Ходаковський (Колісник, – менш.), 35:40. 1:4 – Ходаковський (більш.), 44:56

Шайби «Кременчука»: 1:1 – Олефір, 14:55. 1:2 – Ходаковський (Андрющенко), 32:48. 1:3 – Ходаковський (Колісник, – менш.), 35:40. 1:4 – Ходаковський (більш.), 44:56 «Кременчук» – «Курбадс» (Латвія) – 5:2 (2:0, 2:2, 1:0). Шайби «Кременчука»: 1:0 – Колісник (Морозюк, Олефір, – більш.), 11:26. 2:0 – Ходаковський (Андрющенко, – менш.), 13:58. 3:1 – Олефір (Колісник, – менш.), 18:33. 4:2 – Ходаковський (Бондар), 25:42. 5:2 – Ходаковський, 34:03

Шайби «Кременчука»: 1:0 – Колісник (Морозюк, Олефір, – більш.), 11:26. 2:0 – Ходаковський (Андрющенко, – менш.), 13:58. 3:1 – Олефір (Колісник, – менш.), 18:33. 4:2 – Ходаковський (Бондар), 25:42. 5:2 – Ходаковський, 34:03 «Рига-2012» (Латвія) – «Кременчук» – 3:3 (0:2, 3:0, 0:1). Шайби «Кременчука»: 0:1 – Ходаковський (Бондар, Дмитренко), 02:48. 0:2 – Ходаковський (Помазунов), 09:29. 3:3 – Ходаковський (Олефір), 41:12

Шайби «Кременчука»: 0:1 – Ходаковський (Бондар, Дмитренко), 02:48. 0:2 – Ходаковський (Помазунов), 09:29. 3:3 – Ходаковський (Олефір), 41:12 «Єлґавас» (Латвія) – «Кременчук» – 6:2 (2:0, 1:2, 3:0). Шайби «Кременчука»: 3:1 – Ходаковський (Бондар), 21:44. 3:2 – Колісник (Морозюк), 24:46

«Кременчук» на Riga Hockey Cup-2023

Воротарі: Тимофій Чорнокондратенко (6), Владислав Куликов (4)

Польові гравці: Матвій Ходаковський (7, 16+0), Олексій Олефір (7, 4+2), Богдан Бондар (7, 1+5), Олександр Колісник (7, 2+2), Дмитро Дмитренко (7, 0+3), Ярослав Андрющенко (7, 0+2), Богдан Морозюк (7, 0+2), Богдан Скрипник (7, 1+0), Данило Помазунов (7, 0+1), Гліб Рунов (7, 0+1), Владислав Гетьманець (7), Андрій Корольов (7), Максим Ковічка (7), Денис Терещенко (7), Ілля Тукало (7)

Тренер – Валерій Клюшньов

У трійку кращих бомбардирів увійшов хокеїст «Кременчука» Матвій Ходаковський, який також став кращим нападником. У 5 кращих гравців команди, які набрали найбільшу кількість очок, потрапили: Матвій Ходаковський, Олексій Олефір, Богдан Бондар, Олександр Колісник, Дмитро Дмитренко. Кращий воротар – Тимофій Чернокондратенко.