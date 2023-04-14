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Кременчук, Гроші, Допомога військовим, Війна

На програму розвитку територіальної оборони Кременчука виділили додатково 14,8 млн грн

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 155

 

Депутати затвердили Програму розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік у новій редакції

13 квітня на черговому засіданні ХІХ сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили Програму розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік у новій редакції. Фінансування програми на поточний рік загалом збільшили на понад 14,8 млн грн – до 237,7 млн гривень.

Потреба у збільшенні фінансування виникла через звернення командирів військових частин та інших керівників. Зокрема, на 11,2 млн грн збільшено фінансування витрат на надання допомоги трьом військовим частинам ЗСУ, які раніше не були включені до цієї програми. На 3,6 млн грн збільшили фінансування витрат на надання допомоги 2-му державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України у Полтавській області, який розташований у Кременчуці. І на 300 тисяч грн передбачено надання допомоги одному із навчальних закладів.

Нова редакція програми також передбачає зміну назви розробника програми «Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення» на «Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради». Нещодавно це управління реорганізували в департамент.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада сесія програма територіальна оборона допомога ЗСУ
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