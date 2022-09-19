Майже 90% мобілізованих з Кременчуцького району пішли на військову службу добровільно

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 377

У перші дні після широкомасштабного вторгнення російської армії в Україну перед Кременчуцьким районним територіальним Центром комплектування та соціальної підтримки (колишнім військкоматом - ред.) вишукувалися величезні черги добровольців, які хотіли захищати країну. Чи багато добровольців зараз та, чи є проблеми з укомплектуванням військових частин Збройних Сил України?

Відповісти на ці та інші питання, що пов’язані з мобілізацією та призовом на військову службу, на брифінг до начальника Кременчуцької РВА прийшов керівник Кременчуцького районного територіального Центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП) полковник Роман Сушко.

За його словами, серед добровольців було й 12 жінок, які відправились на військову службу. Більшість з них – медики, які наразі рятують життя наших захисників на передовій.

Роман Сушко розповів, що призов на військову службу триває, і ЗСУ та Нацгвардія потребують фахівців різних спеціальностей: танкістів, артилеристів, водіїв, зв’язківців, медиків, молодших офіцерів… Призивають й тих, хто не має військової спеціальності та досвіду військової служби. Їх відправляють до навчальних центрів, де вони протягом місяця-двох оволодівають військовою спеціальністю.

Окрім призову за мобілізацією чимало чоловіків заключають контракти на проходження військової служби.

— Це переважно молоді хлопці віком від 20 до 27 років, які не можуть залишатися осторонь та хочуть захищати Україну. Адже призову на строкову службу під час воєнного стану ми не проводимо, — пояснив Роман Сушко.

Він розповів, що окрім молоді захищати Україну хоче й чимало ветеранів. Однак, граничний вік військової служби законом встановлений у 60 років, тому чоловіків, вік яких наближається до 60, намагаються не призивати.

— Останнього часу для укомплектування деяких військових частин, що формуються, вимагають направляти мотивованих призовників не старше 45-річного віку. А буває, що на додаток до цього ще й перевіряють рівень їх фізичної підготовки, — зауважив полковник.

Водночас до лав ЗСУ були призвані декілька запасників з групою інвалідності.

— Були такі патріоти, які маючи 2 чи 3 групу інвалідності приходили до військкомату та вимагали, щоб їх призвали на військову службу, особливо у перші дні після 24 лютого. Після проходження військово-лікарняної комісії ми декількох військовозобов’язаних з групою інвалідності призвали. Ними укомплектовували посади переважно у тилових військових частинах – там, де вони можуть виконувати обов’язки з урахуванням стану свого здоров’я, — пояснив Роман Сушко.

Він додав, що служба добровольцем у ДФТГ не є підставою для відстрочки чи звільнення від призову по мобілізації. В останні місяці близько десятка добровольців з ДФТГ були призвані до лав ЗСУ. Що важливо — усі вони відправились на військову службу добровільно.

— Ми намагаємося призивати переважно мотивованих людей. Командирам з ними йти у бій. І якщо людина не мотивована, боїться, то з такими воювати складно. Командири частин просять надсилати лише мотивоване поповнення. Ми нікого на вулицях не ловимо, як дехто розповідає. Усі, кого призиваємо, обов’язково проходять медичну комісію, і якщо є якісь проблеми зі здоров’ям, або інші, то ми їх розглядаємо й таких людей не призиваємо. Мені завжди приємно бачити молодих людей, які рвуться на фронт, які хочуть захищати нашу країну. Таких більшість, — заявив Роман Сушко.

Він також нагадав, що постановку жінок, які мають певні спеціальності, на військовий облік відтермінували на рік. Проте, це не стосується медиків. Вони завжди після отримання диплома одразу ставали на військовий облік.

На питання, скільки призваних з Кременчуцького району загинуло на війні після 24 лютого Роман Сушко відповів, що 87. А ще 38 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти, або ж знаходяться у полоні. Нажаль, ця цифра не остаточна…

Слава Героям, що загинули захищаючи Україну!