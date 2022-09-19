Майже 90% мобілізованих з Кременчуцького району пішли на військову службу добровільно

У перші дні після широкомасштабного вторгнення російської армії в Україну перед Кременчуцьким районним територіальним Центром комплектування та соціальної підтримки (колишнім військкоматом - ред.) вишукувалися величезні черги добровольців, які хотіли захищати країну. Чи багато добровольців зараз та, чи є проблеми з укомплектуванням військових частин Збройних Сил України?
Відповісти на ці та інші питання, що пов’язані з мобілізацією та призовом на військову службу, на брифінг до начальника Кременчуцької РВА прийшов керівник Кременчуцького районного територіального Центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП) полковник Роман Сушко.
За його словами, серед добровольців було й 12 жінок, які відправились на військову службу. Більшість з них – медики, які наразі рятують життя наших захисників на передовій.
Роман Сушко розповів, що призов на військову службу триває, і ЗСУ та Нацгвардія потребують фахівців різних спеціальностей: танкістів, артилеристів, водіїв, зв’язківців, медиків, молодших офіцерів… Призивають й тих, хто не має військової спеціальності та досвіду військової служби. Їх відправляють до навчальних центрів, де вони протягом місяця-двох оволодівають військовою спеціальністю.
Окрім призову за мобілізацією чимало чоловіків заключають контракти на проходження військової служби.
Він розповів, що окрім молоді захищати Україну хоче й чимало ветеранів. Однак, граничний вік військової служби законом встановлений у 60 років, тому чоловіків, вік яких наближається до 60, намагаються не призивати.
Водночас до лав ЗСУ були призвані декілька запасників з групою інвалідності.
Він додав, що служба добровольцем у ДФТГ не є підставою для відстрочки чи звільнення від призову по мобілізації. В останні місяці близько десятка добровольців з ДФТГ були призвані до лав ЗСУ. Що важливо — усі вони відправились на військову службу добровільно.
Він також нагадав, що постановку жінок, які мають певні спеціальності, на військовий облік відтермінували на рік. Проте, це не стосується медиків. Вони завжди після отримання диплома одразу ставали на військовий облік.
На питання, скільки призваних з Кременчуцького району загинуло на війні після 24 лютого Роман Сушко відповів, що 87. А ще 38 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти, або ж знаходяться у полоні. Нажаль, ця цифра не остаточна…
Слава Героям, що загинули захищаючи Україну!
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер