Кременчуцькі патрульні розшукали зниклу дівчину

Вчора, 18 вересня, близько 23.00 на вулиці В'ячеслава Чорновола, до патрульної поліції надійшло повідомлення про зникнення 16-річної дівчини, яка вдень пішла з дому та не повернулась. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Отримавши прикмети неповнолітньої, охоронці порядку вирушили на її пошуки та завдяки професіональним і злагодженим діям, знайшли останню на вулиці Першотравневій.
Розшукувану дівчину поліцейські передали рідним та викликали слідчих для встановлення усіх обставин події.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер