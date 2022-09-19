Кременчуцькі патрульні розшукали зниклу дівчину

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З дівчиною все в порядку

Вчора, 18 вересня, близько 23.00 на вулиці В'ячеслава Чорновола, до патрульної поліції надійшло повідомлення про зникнення 16-річної дівчини, яка вдень пішла з дому та не повернулась. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Отримавши прикмети неповнолітньої, охоронці порядку вирушили на її пошуки та завдяки професіональним і злагодженим діям, знайшли останню на вулиці Першотравневій.

Розшукувану дівчину поліцейські передали рідним та викликали слідчих для встановлення усіх обставин події.