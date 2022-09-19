Полтавець був помічений у виготовленні елітних сортів марихуани

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 146

Під час санкціонованого обшуку на земельній ділянці 51-річного полтавця слідчі поліції виявили більше десятка дозрілих рослин конопель, а в домогосподарстві – понад пів кілограма подрібненого канабісу. Про це повідомила пресслужба поліції.

— Під час проведення процесуальних дій на території домогосподарства фігуранта слідчі вилучили близько двох десятків рослин конопель, контейнери та згортки з канабісом загальною вагою близько 700 грамів, а також спеціальні пристрої для подрібнення канабісу та вживання марихуани. Вилучені речові докази направлені на судову експертизу, — розповів Сергій Рекун, заступник начальника Главку поліції Полтавщини.

На даний час вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у незаконному вирощуванні конопель (ст. 310 Кримінального кодексу України) та зберіганні наркотичних засобів (ст. 309). За процесуального керівництва прокуратури, готується клопотання до слідчого судді про обрання йому запобіжного заходу.