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Полтавець був помічений у виготовленні елітних сортів марихуани

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 146

 

Вилучені речові докази направлені на судову експертизу

Під час санкціонованого обшуку на земельній ділянці 51-річного полтавця слідчі поліції виявили більше десятка дозрілих рослин конопель, а в домогосподарстві – понад пів кілограма подрібненого канабісу. Про це повідомила пресслужба поліції.

— Під час проведення процесуальних дій на території домогосподарства фігуранта слідчі вилучили близько двох десятків рослин конопель, контейнери та згортки з канабісом загальною вагою близько 700 грамів, а також спеціальні пристрої для подрібнення канабісу та вживання марихуани. Вилучені речові докази направлені на судову експертизу, — розповів Сергій Рекун, заступник начальника Главку поліції Полтавщини. 

На даний час вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у незаконному вирощуванні конопель (ст. 310 Кримінального кодексу України) та зберіганні наркотичних засобів (ст. 309). За процесуального керівництва прокуратури, готується клопотання до слідчого судді про обрання йому запобіжного заходу.

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Автор: Денис Стружко
Теги: марихуана
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