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У Кременчуцькій райраді досі не всі депутати отримали повістки

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 365

А саме депутати з партії «Батьківщина» та з партії «Опозиційна платформа за життя»

Днями Кременчуцька районна рада отримала розпорядження від начальника ТЦК Кременчуцького району, щодо отримання депутатами повісток. Про це під час брифінгу повідомив Дмитро Колотієвський.

Районна рада у належний спосіб повідомила усіх депутатів про те, що потрібно звернутись до районної ради аби отримати повістки для уточнення облікових даних та проходження медичної комісії, кому це потрібно.

За результатом майже весь депутатський корпус з’явився отримати повістки. Однак є дві партії, представники яких майже у повному складі не з’явилися, а саме:

  • Партія «Батьківщина» – жоден депутат не з’явився для отримання повісток. Загалом це 5 депутатів.
  • Партія «Опозиційна платформа за життя» – 2 депутати отримали повістки, а решта 7 не отримали. Але ці двоє депутатів взяли повістки, подивились на них, сказали, що повістки їм не потрібні й пішли геть.
– Ще раз закликаю всіх депутатів виконати свій обов’язок, отримати повістки й пройти відповідну комісію, уточнюйте свої персональні дані. Районна рада за результатом проведеної роботи передає всю інформацію до районного ТЦК для подальшого реагування, – зазначив Дмитро Колотієвський.

Нагадаємо, що повістки отримають усі депутати Кременчуцької міської ради та інших рад.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Брифінг Кременчуцька РВА військкомат повістка
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