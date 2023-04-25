У Кременчуцькій райраді досі не всі депутати отримали повістки

Днями Кременчуцька районна рада отримала розпорядження від начальника ТЦК Кременчуцького району, щодо отримання депутатами повісток. Про це під час брифінгу повідомив Дмитро Колотієвський.
Районна рада у належний спосіб повідомила усіх депутатів про те, що потрібно звернутись до районної ради аби отримати повістки для уточнення облікових даних та проходження медичної комісії, кому це потрібно.
За результатом майже весь депутатський корпус з’явився отримати повістки. Однак є дві партії, представники яких майже у повному складі не з’явилися, а саме:
Нагадаємо, що повістки отримають усі депутати Кременчуцької міської ради та інших рад.
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