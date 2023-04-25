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Патріотична родина з Кременчука придбала та передала розвідникам Сил спецоперацій ЗСУ багі

Сьогодні, 17:21 Переглядів: 487 Коментарів: 1

 

Четверо бійців Центру спецпризначень ССО подякували родині та погнали автівку під Бахмут

Кременчук – дуже патріотичне місто, а його жителі продовжують допомагати захисникам України, хто чим може. До керівника «Видавничого дому «Приватна газета» та сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» Сергія Кулясова звернувся пан Сергій за допомогою знайти бойовий підрозділ ЗСУ, якому він хотів би передати багі. Автівку кременчужанин замовив у місцевих майстрів, які виготовили її з підручних матеріалів. Кошти на виготовлення багі та запчастини до неї пан Сергій збирав разом зі своїми дорослими синами – Віталієм та Антоном.

 

– Я побачив, які гарні багі роблять умільці з Малої Кохнівки та зрозумів, що саме така автівка потрібна нашим захисникам на фронті. Ми з синами порадились та вирішили допомогти військовим. Багі збирали близько 4 місяців. У неї високий кліренс, гарна прохідність, самоблокуючий міст, двигун від ВАЗ-2106. Як військові її будуть використовувати, то вже їхня справа. Напевно, можна буде на неї встановити якусь зброю. Багі нам обійшлася у 110 тисяч грн, – розповів пан Сергій, який не став називати своє прізвище, не бажаючи піаритися на допомозі військовим.

Сергій Кулясов зв’язався зі знайомим бійцем родом з Кременчука з позивним «Зуй», який наразі воює на Сході у складі Центру спецпризначень ССО. Він 25 квітня приїхав за багі разом з трьома своїми побратимами. 

– Гарна автівка. У нас є схожа техніка – квадроцикл, але ця багі краща, бо працює тихіше та в неї є дах. Її можна пристосувати для перевезення поранених, або встановити на неї гранатомети чи якесь інше озброєння. Там ми вже щось придумаємо, – заявив «Зуй».

  

На додаток до багі Сергій Кулясов передав спецпризначенцям ще 4 шини для їхньої автівки.

- Хочемо подякувати пану Сергію та його синам за такий чудовий витвір мистецтва. Він буде працювати на нашу користь, на знищення ворога. Дещо його вдосконалимо, на нього поставимо й автівка буде десь на сході з нами працювати. Дякуємо! Слава Україні! Слава нації, – подякував волонтерській сім’ї спецпризначенець з позивним «Картель».

Випробувавши багі спецпризначенці рушили на Схід.

 

За підтримки небайдужих з Кременчука відремонтували два авто для військових
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Фото: Артем Коваленко
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Автор: Віктор Крук
Теги: ССО допомога військовим допомога ЗСУ автомобіль
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Коментарі: 1

1 052
Angel737:
Сьогодні, 18:14

Слава ЗСУ!


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