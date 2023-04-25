Патріотична родина з Кременчука придбала та передала розвідникам Сил спецоперацій ЗСУ багі

Кременчук – дуже патріотичне місто, а його жителі продовжують допомагати захисникам України, хто чим може. До керівника «Видавничого дому «Приватна газета» та сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» Сергія Кулясова звернувся пан Сергій за допомогою знайти бойовий підрозділ ЗСУ, якому він хотів би передати багі. Автівку кременчужанин замовив у місцевих майстрів, які виготовили її з підручних матеріалів. Кошти на виготовлення багі та запчастини до неї пан Сергій збирав разом зі своїми дорослими синами – Віталієм та Антоном.
Сергій Кулясов зв’язався зі знайомим бійцем родом з Кременчука з позивним «Зуй», який наразі воює на Сході у складі Центру спецпризначень ССО. Він 25 квітня приїхав за багі разом з трьома своїми побратимами.
На додаток до багі Сергій Кулясов передав спецпризначенцям ще 4 шини для їхньої автівки.
Випробувавши багі спецпризначенці рушили на Схід.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.