За кошти читачів «ТелеграфЪ» придбали шини на УАЗ «Буханку» для розвідників танкової бригади

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 187 Коментарів: 1

Для розвідників 3-ї окремої танкової бригади на гроші читачів «Кременчуцького Телеграфа» придбали резину на УАЗ («Буханку»). Сьогодні, 6 березня, шини відправили до військових на передові позиції – в район Гуляйполя та Вугледару.

На 4 нові скати витратили 10 600 грн. Про це повідомив керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» Сергій Кулясов.

— Коротко, по справі: відправили сьогодні 4 нові колеса на «Буханку» (УАЗік) розвідників танкової бригади. Усього зібрали 12 139 грн. Колеса з доставкою обійшлися в 10 600 грн. У залишку (було) 1 539 грн, але тут підвернулися наші нацгвардійці — їм сильно знадобилися газові балони. Холодно, виявляється, і на бетонних блокпостах. По 1000 грн за балон на ринку — Саша Соколенко додав, нацгвардійці щасливі. Ми впоралися. Знову... Слава ЗСУ, — написав Сергій Кулясов у Фейсбуці.

Шини для розвідників забрав військовий з 3-ої танкової бригади Юрій Коваль, який проїздом був у Кременчуці. Він розповів, що цей УАЗік («Буханка») перевозить дрони для ведення розвідки й ударні дрони та обладнання, яким ними керують. А це «очі» для нашої артилерії та можливість нищити ворога. Він також розповів, що один з танкових батальйонів бригади вже майже рік тримає оборону в районі Гуляй Поля. Нещодавно батальйон поповнили танками Т-72, які Україні передала Чехія. З озброєнням, як і з харчуванням, у танкістів зараз проблем немає. Головна проблема — не всі танкові екіпажі повністю укомплектовані.

— Танкістів не вистачає. Але оборону тримаємо. Нещодавно у нашому районі оборони знищили близько 130 танків ворога. Гуляй Поле, як і Вугледар, фактично повністю зруйновані постійними артилерійськими обстрілами ворога, — розповів Юрій Коваль.

На додаток до резини танкістам передали зимові шкарпетки, які щотижня приносить до приймальні «Приватної газети» одна кременчужанка, що їх в’яже, окопну «буржуйку» та інші потрібні нашим захисникам речі.