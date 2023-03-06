За кошти читачів «ТелеграфЪ» придбали шини на УАЗ «Буханку» для розвідників танкової бригади

Для розвідників 3-ї окремої танкової бригади на гроші читачів «Кременчуцького Телеграфа» придбали резину на УАЗ («Буханку»). Сьогодні, 6 березня, шини відправили до військових на передові позиції – в район Гуляйполя та Вугледару.
На 4 нові скати витратили 10 600 грн. Про це повідомив керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» Сергій Кулясов.
Шини для розвідників забрав військовий з 3-ої танкової бригади Юрій Коваль, який проїздом був у Кременчуці. Він розповів, що цей УАЗік («Буханка») перевозить дрони для ведення розвідки й ударні дрони та обладнання, яким ними керують. А це «очі» для нашої артилерії та можливість нищити ворога. Він також розповів, що один з танкових батальйонів бригади вже майже рік тримає оборону в районі Гуляй Поля. Нещодавно батальйон поповнили танками Т-72, які Україні передала Чехія. З озброєнням, як і з харчуванням, у танкістів зараз проблем немає. Головна проблема — не всі танкові екіпажі повністю укомплектовані.
На додаток до резини танкістам передали зимові шкарпетки, які щотижня приносить до приймальні «Приватної газети» одна кременчужанка, що їх в’яже, окопну «буржуйку» та інші потрібні нашим захисникам речі.
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Для розвідників 3-ї окремої танкової бригади на гроші читачів «Кременчуцького Телеграфа» придбали резину на УАЗ («Буханку»). Сьогодні, 6 березня, шини відправили до військових на передові позиції – в район Гуляйполя та Вугледару.
На 4 нові скати витратили 10 600 грн. Про це повідомив керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» Сергій Кулясов.
Шини для розвідників забрав військовий з 3-ої танкової бригади Юрій Коваль, який проїздом був у Кременчуці. Він розповів, що цей УАЗік («Буханка») перевозить дрони для ведення розвідки й ударні дрони та обладнання, яким ними керують. А це «очі» для нашої артилерії та можливість нищити ворога. Він також розповів, що один з танкових батальйонів бригади вже майже рік тримає оборону в районі Гуляй Поля. Нещодавно батальйон поповнили танками Т-72, які Україні передала Чехія. З озброєнням, як і з харчуванням, у танкістів зараз проблем немає. Головна проблема — не всі танкові екіпажі повністю укомплектовані.
На додаток до резини танкістам передали зимові шкарпетки, які щотижня приносить до приймальні «Приватної газети» одна кременчужанка, що їх в’яже, окопну «буржуйку» та інші потрібні нашим захисникам речі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 9 від 2 березня 2023Читати номер