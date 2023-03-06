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4 місяці після прильоту: як Чечелеве оговтується після трагедії

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 391

Скільки коштувало відновлення будинків після російської атаки та хто допомагав

10 жовтня 2022 року, у селі Чечелеве Кременчуцького району впала рашистська ракета, внаслідок чого постраждали 12 будинків, з них 4 будинки зазнали найбільшого руйнування. 4 місяці потому журналісти «Кременчуцького Телеграфа» навідались та поспілкувались з господарками двох з найбільш постраждалих будинків, аби дізнатися, чи вже оговтались вони від пережитого. Заодно поцікавились, як допомогли органи місцевої влади та скільки коштів загалом витратили на відновлення майна.

  – Моя позиція – труднощі потрібно долати, їх треба бороти, але й досі я не звикла до даху – дивлюсь на цей зелений дах, а це не моя хата, бо у мене дах був не такий. У нас двоє дітей та батько, який не ходить – треба було все це швидко приводити до ладу. Не могла дочекатися, коли нарешті у мене в хаті буде чисто, бо після заміни вікон, як після ремонту, треба ще багато вимивати, а так більш-менш оговтались: дірки всі полатали, все поставили, як змогли, – розповіла, як оговталась після прильоту, мешканка одного з найбільш постраждалих будинків Наталія Ольхова.
  – Треба було працювати, оскільки повністю залишились без будинку, не було часу депресувати, – зазначила мешканка найбільш постраждалого будинку, Ольга Коржук.

Також, жінки пригадали той самий день, коли почули вибух, який розтрощив їхні будинки.

– У цей час ми всі були вдома – ми не ховаємося під час повітряних тривог. Тому я була у цей час на кухні, почула зразу вибух, а за декілька секунд побачила, що на мене висовується вікно. А далі все сталося за мить: вікно випало, фарба, яка стояла на підвіконні, вибухнула, каструля впала. Одразу ми всі були дуже перелякані: старша дитина дуже плакала, чоловік, який був у сусідній кімнаті, підскочив... Тоді побачили, що всі живі-здорові, – розповіла Наталія Ольхова.
– Тоді йшов дощ і пролунав перший вибух, я була на вулиці, зайшла у будинок, взяла в руки телефон і одразу почула вибух, після нього все почало гудіти й сипатись, нас завалило. Вибирались через вікна, оскільки двері були заблоковані, їх потім хтось виламував. Так ми й стояли на вулиці у кімнатних капцях. Почали збігатись люди, а потім вже за хатою побачила вирву від ракети, – пригадала Ольга Коржук.

 До речі, ось так виглядали їх будинки після прильоту.

Будинок Наталії Ольхової
Будинок Наталії Ольхової
Будинок Ольги Коржук
Будинок Ольги Коржук

Отже, відновлення будинків після російської атаки — процес нелегкий, недешевий та нешвидкий. Наприклад, родина Коржуків досі відбудовує свої вжитки після обстрілу.

Постраждалим від вибуху ракети жителям Чечелевого допомагають громади Кременчуцького району

За словами Ольги Коржук, Кам'янопотоківська громада допомогла коштами, комунальні служби громади розгрібали завали. Загалом виділили 100 тисяч гривень. Міська влада Кременчука виділила 20 тисяч гривень. Багато допомагали люди. На відновлення будинку та майна родина витратила вже близько 300-400 тисяч гривень, але попереду ще багато роботи.

А як розповіла нам Наталія Ольхова, окрім допомоги громади та міської влади, їм допомагали й підтримували колеги та друзі. Загалом на відновлення будинку родина витратила близько 120-150 тисяч гривень.

Детальніше дивіться у відео.

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Автор: Дарія Згура Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: Чечелеве будинки постраждалі вибух ракета обстріл
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