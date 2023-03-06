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Кременчуцький бізнес проти тарифів «Полтаватеплоенерго»: зібрано більше 1000 підписів 

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 347

Лист підприємці направити до Офісу президента, Генпрокуратури, міністерств, Антимонопольного комітету з вимогою звернути увагу на ситуацію та повернути адекватні та зрозумілі тарифи

Підприємці Кременчука та Горішніх Плавнів об'єдналися проти тарифів від «Полтаватеплоенерго». 

Як розповіли «Кременчуцькому Телеграфу» представники місцевого бізнесу, вони обурені новою застосованою комунальним «Полтаватеплоенерго» від початку опалювального сезону методикою розподілу обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг. 

Так, теплова енергія нараховується для комерційних приміщень, що розташовані у багатоквартирних будинках, не за показниками лічильників, а розрахунково, за площею приміщення. При цьому нарахування за тепло склали навіть при нульових показниках теплолічильників.

«Всі ці нарахування вийшли в десять разів вищими, ніж ми сплачували за тепло в попередні роки. При тому, що вже всі мають кондиціонери, інвертори, і ми опалювали й догрівали приміщення. А методика зобов'язує нас відкривати крани опалення, гріти приміщення до 18 градусів та забути про слово економія енергоресурсів», кажуть люди.

Підприємці акцентують, що навіть не мають укладених договорів із «Полтаватеплоенерго», а суми у рахунках — астрономічні. Так, за приміщення піцерії 200 кв. метрів, яку обігрівали кондиціонером, виставили рахунок на 30 тис. гривень.

«Одним словом — корупція. І такі нарахування маємо під час війни, коли бізнес ледве виживає. Підприємці-жінки, що не покинули країну на початку війни, вже починають пакувати валізи, бо працювати в умовах непідйомних до бізнесу  витрат, не має сенсу», пояснюють представники кременчуцького бізнесу. 

Тож підприємці Кременчуччини створили ініціативну групу та зібрали понад 1000 підписів проти неправомірних тарифів, застосованих для бізнесу. Лист направили до Офісу президента, Генеральної прокуратури, Мінрегіону, Нацкомісії, що здійснює державне регулювання сфері енергетики, Антимонопольного комітету, народним депутатам тощо.

Категорично не згодні із застосованим до бізнесу тарифом полтавського комунального підприємства, підприємці попросили органи влади:

  • зупинити дію Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22 листопада 2018 року №315, на час воєнного стану.
  • доопрацювати положення Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінірегіону від 22 листопада 2018 року №315 
  • вжити передбачені законодавством заходи щодо встановлення для споживачів теплової енергії Кременчука тарифу на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на рівні тарифу, який діяв станом на 24.02.2022.

Повний текст звернення можна прочитати тут.

230216-zajava-po-teplu-2.pdf [432,02 Kb] (cкачиваний: 15)

Кременчужан та мешканців Горішніх Плавнів запрошують долучитися до спільноти «Кременчук проти рахунків на тепло», аби відстежувати ситуацію та разом відстоювати свої права.

Нагадаємо, КП «Полтаватеплоенерго» стало виконавцем послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по лівобережній частині від джерела Кременчуцької ТЕЦ. Рішення міська влада ухвалила 20 жовтня. Тож тепер лівобережжя платитиме за опалення за тарифами «Полтаватеплоенерго».

Через зміну постачальника тепла мешканцям лівобережжя доведеться платити за опалення більше порівняно з тогорічними платіжками. Під час опалювального сезону — на 20-40%, а за весь рік різниця може сягнути 80%.

Тим часом Кременчук та Полтава ніяк не можуть порозумітися у «тарифному питанні». Міська влада продовжує наполягати на зниженні тарифу «Полтаватеплоенерго», область заявляє, що це — неможливо. В Полтаві вже нібито і готові передати функції постачання тепла на лівобережжя Кременчуку, але місто не готове на запропоновані умови. 

Глухий кут: у Кременчуці та області не можуть розв'язати «тарифну історію»

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: тарифи Полтаватеплоенерго підприємці
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