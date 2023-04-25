На Кременчуччині 44-річний чоловік перевозив незаконно виловлену рибу та знаряддя для риболовлі

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Вчора, 24 квітня, близько 23.40, на Кременчуцькому водосховищі, на території Сулинської затоки неподалік села Бугаївка Кременчуцького району 44-річний чоловік перевозив знаряддя для риболовлі та незаконно виловлену рибу. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Під час профілактичного рейду поліцейські помітили чоловіка, який перевозив в автомобілі ВАЗ 2121 гумовий човен, забрідний костюм типу ОЗК, пристрій для трала та свіжовиловлену рибу загальною вагою близько 70 кг різних видів, серед яких заборонена для вилову – сазан та судак. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 750 тисяч гривень.

Наразі поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.



