Найпотужніша олія від багатьох хвороб

Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Лариса Гориславець
Право на освіту під час війни, або чому батькам так болить відсутність укриттів?
Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Кременчук, Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю, Поради по дому

Найпотужніша олія від багатьох хвороб

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 202

 

Хочу розповісти читачам «ДДС» про олію, яку сама роблю і яка швидко усуває болі в суглобах, шиї, артрит, подагру, кісти в грудях, головний біль і не тільки!

Одна з причин, чому я так люблю весну, — яскраві, сонячні обличчя квітів кульбаби на тлі свіжої зеленої трави. Бджоли, що прокинулися, обожнюють кульбаби, збирають нектар із жовтих суцвіть, наповнюючи повітря щасливим дзижчанням.

Моя родина теж любить ці яскраві квіти: щовесни ми разом збираємо їх для приготування лікарських засобів та смачних страв. Кульбаби можна їсти сирими в салатах, додавати в суп, смажити у складі млинців, пекти пироги, робити з них сироп, варення та трав'яний чай.

Кульбабу лікарську більшість вважає бур'яном. Однак жовта кульбаба здавна цінується за свої лікарські властивості. Її використовують у фітотерапії для лікування інфекцій, хвороб жовчного міхура та печінки, а також як сечогінний засіб.

Також ця рослина — один із найефективніших засобів для зняття болю в суглобах та м'язах? Було доведено, що протизапальні властивості кульбаби допомагають у лікуванні артриту, подагри, кульбаба усуває спазми та головні болі. Для цього роблять олію з квітів кульбаби, якою розтирають хворі місця.

Рослини слід збирати лише в екологічно чистих місцях, далеко від автомагістралей та великих міст.

Для приготування олії знадобиться 500 г квітів кульбаби, 1 л якісної рослинної олії холодного віджиму (не рафінованої).

В суху сонячну погоду треба зібрати квіти кульбаби й скласти в півторалітрову банку. Мити квіти не треба. Залити кульбаби догори рослинною олією, перев'язати шийку банки марлею. Поставити банку в тепле сонячне місце на три тижні.

Щойно квіти стануть коричневими, треба процідити олію через марлю в стерилізовану пляшку з темного скла. Зберігати цілющу олію треба в темному прохолодному місці.

Якщо не хочеться чекати кілька тижнів, можна зробити олію по-іншому.

У каструлю влити рослинну олію і додати квіти кульбаби. Прогріти суміш на водяній бані 30-60 хвилин на повільному вогні. Перемістити суміш у банку і залишити на сонці настоюватися добу. Процідити олію через марлю і перелити у непрозору місткість. Зберігати місткість треба щільно закритою в холодному темному місці.

Олія не мусить бути занадто гарячою, у жодному разі не допускайте кипіння! Що довше вдасться гріти її без закипання, то більше корисних речовин квіти виділять в олію.

Щоб уникнути псування продукту, переконайтеся, що місткість для зберігання повністю суха. Більшість масляних екстрактів під час правильного зберігання можна використовувати цілий рік.

При суглобових болях потрібно розтирати олією з кульбаб хворі місця 2-3 рази на день - це дасть стійкий знеболювальний ефект.

Корисні властивості кульбаби стануть у пригоді в лікуванні шкірних захворювань. Для цього використовують олійні розтирання та аплікації.

Така мазь допомагає при герпесі, екземах, ранах, опіках, фурункулах, корості та укусах комах.

1
Автор: Людмила Петрівна, 84 роки, Гадяч
Теги: Для Дому і Сім'ї поради для дому поради по здоров'ю
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 18 від 4 травня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 16 від 20 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 15 від 13 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх