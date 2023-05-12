Найпотужніша олія від багатьох хвороб

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 202

Хочу розповісти читачам «ДДС» про олію, яку сама роблю і яка швидко усуває болі в суглобах, шиї, артрит, подагру, кісти в грудях, головний біль і не тільки!

Одна з причин, чому я так люблю весну, — яскраві, сонячні обличчя квітів кульбаби на тлі свіжої зеленої трави. Бджоли, що прокинулися, обожнюють кульбаби, збирають нектар із жовтих суцвіть, наповнюючи повітря щасливим дзижчанням.

Моя родина теж любить ці яскраві квіти: щовесни ми разом збираємо їх для приготування лікарських засобів та смачних страв. Кульбаби можна їсти сирими в салатах, додавати в суп, смажити у складі млинців, пекти пироги, робити з них сироп, варення та трав'яний чай.

Кульбабу лікарську більшість вважає бур'яном. Однак жовта кульбаба здавна цінується за свої лікарські властивості. Її використовують у фітотерапії для лікування інфекцій, хвороб жовчного міхура та печінки, а також як сечогінний засіб.

Також ця рослина — один із найефективніших засобів для зняття болю в суглобах та м'язах? Було доведено, що протизапальні властивості кульбаби допомагають у лікуванні артриту, подагри, кульбаба усуває спазми та головні болі. Для цього роблять олію з квітів кульбаби, якою розтирають хворі місця.

Рослини слід збирати лише в екологічно чистих місцях, далеко від автомагістралей та великих міст.

Для приготування олії знадобиться 500 г квітів кульбаби, 1 л якісної рослинної олії холодного віджиму (не рафінованої).

В суху сонячну погоду треба зібрати квіти кульбаби й скласти в півторалітрову банку. Мити квіти не треба. Залити кульбаби догори рослинною олією, перев'язати шийку банки марлею. Поставити банку в тепле сонячне місце на три тижні.

Щойно квіти стануть коричневими, треба процідити олію через марлю в стерилізовану пляшку з темного скла. Зберігати цілющу олію треба в темному прохолодному місці.

Якщо не хочеться чекати кілька тижнів, можна зробити олію по-іншому.

У каструлю влити рослинну олію і додати квіти кульбаби. Прогріти суміш на водяній бані 30-60 хвилин на повільному вогні. Перемістити суміш у банку і залишити на сонці настоюватися добу. Процідити олію через марлю і перелити у непрозору місткість. Зберігати місткість треба щільно закритою в холодному темному місці.

Олія не мусить бути занадто гарячою, у жодному разі не допускайте кипіння! Що довше вдасться гріти її без закипання, то більше корисних речовин квіти виділять в олію.

Щоб уникнути псування продукту, переконайтеся, що місткість для зберігання повністю суха. Більшість масляних екстрактів під час правильного зберігання можна використовувати цілий рік.

При суглобових болях потрібно розтирати олією з кульбаб хворі місця 2-3 рази на день - це дасть стійкий знеболювальний ефект.

Корисні властивості кульбаби стануть у пригоді в лікуванні шкірних захворювань. Для цього використовують олійні розтирання та аплікації.

Така мазь допомагає при герпесі, екземах, ранах, опіках, фурункулах, корості та укусах комах.