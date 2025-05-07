Ветеран війни з Кобеляк Олександр Ботюк, який залищився без ніг, мріє про власну комфортну домівку

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 205

Після важкого поранення чоловік може пересуватися лише на кріслі колісному. Протезування неможливе

Ветеран війни з Кобеляк, 34-річний Олександр Ботюк пішов на війну добровольцем. В одному з боїв був важко поранений. Залишився живий, але йому ампутували ноги. Про це він розповів в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу».

Ампутація висока — в його випадку протезування неможливе, лише вертикалізація. Тому Олександр пересувається кріслом колісним.

Наразі він живе з батьками в старому будинку, геть не пристосованому для людини з інвалідністю. В одній кімнаті в нього спальня, їдальня, вбиральня, спортзал, гардеробна. Через відсутність рівної поверхні, по двору пересуватися кріслом небезпечно. Все це, а також погані дороги, відсутність якісних пандусів, реабілітаційний центр, розташований на другому поверсі лікарні, знижує доступність для ветерана.

Чоловік вже подав документи на отримання власного житла й чекає офіційної відповіді.

Він розповів свою історію, а також зауважив, що в Україні людина з інвалідністю — це людина з обмеженими можливостями, а за кордоном це людина, яка потребує підвищеного комфорту.