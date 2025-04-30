У Кременчуці тимчасово обмежать рух автотранспорту по проспекту Свободи: де саме і чому

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Із наступного тижня, 6 травня, і до 23 травня у Кременчуці частково обмежать рух автомобільного транспорту по проспекту Свободи. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Обмежать рух на ділянці дороги від вулиці Ігоря Сердюка до будинку №5 на проспекті Свободи.

Причиною цьому є капітальний ремонт колодязя на межі водовідведення, що розміщений на цій ділянці дороги.

На період обмеження руху патрульна поліція має забезпечити схему об'їзду для пасажирського та автомобільного транспорту.

Після виконання ремонтних робіт працівники Кременчукподоканалу мають відновити дорожнє покриття на цій ділянці.

Нагадаємо, у Кременчуці виконком обмежив рух автотранспорту вулицею Руфа до 30 квітня.