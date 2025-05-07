У Кременчуці терміново шукають донорів крові I (-) та I (+) груп

Кременчуцька станція переливання крові звертається до жителів міста з терміновим проханням здати кров I негативної та I позитивної груп.
Її критично не вистачає для лікування пацієнтів у медзакладах. Про це повідомили у пресслужбі мерії.
Нагадаємо, журналістка «Кременчуцького Телеграфа» вперше в житті здала кров й поділилася враженнями. Раніше «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.
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