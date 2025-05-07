У Кременчуці терміново шукають донорів крові I (-) та I (+) груп

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 337

Кременчуцька станція переливання крові звертається до жителів міста з терміновим проханням здати кров I негативної та I позитивної груп.

Її критично не вистачає для лікування пацієнтів у медзакладах. Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Де і коли можна здати кров

Адреса: вул. Івана Мазепи, 8

Графік: будні з 8:00 до 13:00

З собою мати: паспорт та ідентифікаційний код

Деталі: 067-528-72-27

Поради для донорів

Перед процедурою:

не вживайте жирного, смаженого, копченого чи солоного;

не пийте алкоголь за 48 годин до здачі;

не паліть за дві години до процедури;

не приходьте натщесерце — можна попити чай, каву, компот і з’їсти печиво.

Нагадаємо, журналістка «Кременчуцького Телеграфа» вперше в житті здала кров й поділилася враженнями. Раніше «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.