Обмеження руху вулицею Юрія Руфа планують продовжити ще на місяць — рішення виконкому

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 167

У Кременчуці виконавчий комітет планує продовжити обмеження руху для машин на вулиці Юрія Руфа на ділянці від вулиці Ярмаркової до вулиці Володимира Черниша, а також закрити рух автотранспорту на вулиці Володимира Черниша до 30 квітня. Відповідні зміни виносяться на розгляд виконкому, їх оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради.

Відомо, що працівники комунального підприємства «Кременчукводоканал» робили капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу діаметром 600 мм, що пролягає вулицею Юрія Руфа.

Додамо, що раніше встановлювали обмеження до кінця березня. У міськраді публікували схему об'їзду для автотранспорту на час перекриття дороги.