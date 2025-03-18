У Лубнах п’яний водій пропонував хабар правоохоронцям — поліція

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Водієві може загрожувати обмеження чи позбавлення волі строком від двох до чотирьох років

Учора, 17 березня, близько 13.00 у Лубнах на Полтавщині правоохоронці зупинили нетверезого водія, який намагався дати їм хабар. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, поліціянти зупинили водія скутера Honda Tact за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Як повідомив Артем Солтан, т. в. о. начальника Лубенського райвідділу поліції, порушником виявився 47-річний місцевий мешканець. Він відмовився пройти перевірку на стан алкогольного сп’яніння, натомість запропонував правоохоронцям хабар, аби уникнути відповідальності. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала правопорушення.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Водієві може загрожувати обмеження чи позбавлення волі строком від двох до чотирьох років.

Також на чоловіка патрульні склали адмінматеріали за:

ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення;

ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування мотошоломами) Кодексу України про адміністративні правопорушення;

ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, днями у Кременчуці учасник аварії намагався підкупити правоохоронців.