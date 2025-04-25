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Депутати хочуть розібратися з довгобудом на Раківці — оренду земельної ділянки забудовнику не продовжили

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 137

 

Питання щодо продовження строку оренди земельної ділянки зняли з розгляду через відсутність огорожі на довгобуді та незрозумілість планів щодо завершення будівництва

Сьогодні, 25 квітня, під час розгляду питання щодо укладення договорів оренди землі на нові строки на пленарному засіданні Кременчуцької міської ради депутати відмовилися задовольнити прохання двох землекористувачів. У зв’язку з закінченням строку, на який було укладено попередні договори оренди землі, вони звернулися до міської ради з проханням їх продовжити.

ФОП Олена Захарченко просила встановити новий строк оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування магазину продтоварів з кафетерієм на вулиці Мрії, 8-А (колишня Воїнів-інтернаціоналістів) на 15 років. Їй затвердили на 1 рік. А от другому землекористувачу — ТОВ «Моноліт-19», який просив надати земельну ділянку в оренду для завершення будівництва терміном на один рік, її не продовжили.

Причиною цього стали претензії міського голови Віталія Малецького та депутатів до забудовника — ТОВ «Моноліт-19». Земельна ділянка площею 5600 кв. м, на якій він веде будівництво 10-поверхового житлового будинку на вулиці Лікаря Бончука, 25 (колишня Генерала Манагарова), належним чином не огороджена. Будівництво ведеться вже понад 10 років, а збудовано лише декілька поверхів і невідомо, коли його закінчать. На земельній ділянці встановлений підйомний кран, повно будівельного та побутового сміття, а стіни довгобуду розписані графіті, що свідчить про вільний доступ до будівельного майданчика дітей та молоді.

Як зазначали на сесії, це створює умови для травмування дітей та викликає скарги з боку місцевих мешканців.

— Хай забудовник покаже проєкт, експертні висновки щодо експлуатації крана, розповість про плани завершення будівництва, - зауважив Олександр Плескун.

Питання зняли з розгляду, вирішивши запросити забудовника на засідання земельної комісії, щоб розібратися з усіма цими питаннями та прискорити завершення довгобуду.

Нагадаємо, сьогодні на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили п’ять положень, які передбачають муніципальну доплату працівникам різних бюджетних установ.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада сесія довгобуд Раківка земельна ділянка оренда
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