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У Лубнах автівка зіткнулася з велосипедистом — травмованого чоловіка госпіталізували

Сьогодні, 15:48 Переглядів: 125

 

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення чинних на транспорті правил

Дорожньо-транспортна подія сталася 24 квітня близько 13.50 поблизу супермаркету в місті Лубни. Поліція розпочала розслідування. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
За попередньою інформацією слідства, легковик ЗАЗ під керуванням 30-річного водія зіткнувся з 22-річним велосипедистом. Унаслідок зіткнення велосипедист з травмами доставлений до лікарні.
За цим фактом слідчий підрозділ поліції відкрив кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, а також нормативно-правових актів, норм і правил виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, 17 квітня на трасі біля Пирятина на Полтавщині сталася смертельна ДТП — на дорозі зіткнулися легковий автомобіль BMW та велосипедист. Від отриманих внаслідок аварії травм велосипедист загинув на місці.

Раніше ми писали, що у Семенівці мотоцикл збив велосипедистку — жінку госпіталізували.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини ДТП Лубни велосипедист
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