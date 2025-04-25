У Кременчуці попрощались із військовослужбовцем Олександром Ахматгалієвим

25 квітня у Кременчуці провели в останню путь військовослужбовця Олександра Ахматгалієва. Воїн мав звання солдат.
За словами військовослужбовця з позивним «Лиман», Олександр був родом з Миколаєва, там закінчив школу та училище. Працював на Крюківському вагонобудівному заводі.
Вже під час служби чоловік був навідником 1-го відділення спеціального призначення. Воїн загинув 12 травня 2024 року під час оборони України біля Макіївки у Луганській області. Тривалий час Олександр вважався безвісти зниклим, «потім вдалось дістати тіло і по ДНК [встановити] співпадіння з родичами», розповідає «Лиман».
Попрощатися з військовим прийшов Сергій — Олександр був хрещеним батьком його дитини. Чоловіки знали один одного приблизно 10 років. Сергій нині служить у Збройних силах. Каже, що на війну пішов першим — поки перебував на передовій, Олександр допомагав його родині.
Колеги Олександра розповідають, що як людина він був «дуже позитивна, дуже добра, ввічлива, завжди допоможе».
Обидва кажуть, що Олександр прослужив недовго перед тим, як з ним пропав зв’язок.
У військового залишились дружина, діти і батьки. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
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