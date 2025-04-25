У Кременчуці попрощались із військовослужбовцем Олександром Ахматгалієвим

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 697

25 квітня у Кременчуці провели в останню путь військовослужбовця Олександра Ахматгалієва. Воїн мав звання солдат.

За словами військовослужбовця з позивним «Лиман», Олександр був родом з Миколаєва, там закінчив школу та училище. Працював на Крюківському вагонобудівному заводі.

Вже під час служби чоловік був навідником 1-го відділення спеціального призначення. Воїн загинув 12 травня 2024 року під час оборони України біля Макіївки у Луганській області. Тривалий час Олександр вважався безвісти зниклим, «потім вдалось дістати тіло і по ДНК [встановити] співпадіння з родичами», розповідає «Лиман».



