Кременчуцького забудовника підозрюють у розкраданні коштів на ремонті укриття ліцею

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Загальна вартість робіт за договором склала 1 млн 395 тисяч 816 грн, включно з ПДВ

Директора кременчуцького приватного підприємства «Будівельна фірма «Каріатида» підозрюють у розкраданні бюджетних коштів під час ремонту укриття ліцею у Світловодській громаді. Підозрюваному обрали запобіжний захід, зокрема, у вигляді застави на суму 60 тисяч 560 гривень. Про це стало відомо з ухвали Світловодського міськрайонного суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 23 квітня.

За даними слідства, у жовтні 2023 року управління освіти, молоді та спорту Світловодської міськради уклало договір з ПП «БФ «Каріатида». Підприємство мало провести капітальний ремонт протирадіаційного укриття у ліцеї «Гранд» у селі Павлівка (Кіровоградщина). Загальна вартість робіт за договором склала 1 млн 395 тисяч 816 грн, включно з ПДВ.

У грудні 2023 року директор фірми видав два акти приймання виконаних будівельних робіт. У них, за версією правоохоронців, були навмисно внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів робіт та використаних матеріалів.

На підставі цих актів управління освіти перерахувало на рахунок ПП «Каріатида» понад 1,2 млн грн. Водночас згідно з висновками будівельно-технічної експертизи, обсяг невиконаних, але задекларованих робіт становить 154 тисяч 184 грн.

Директору підприємства повідомили про підозру за ч.4 ст.191 КК України (привласнення майна в особливо великих розмірах або в умовах воєнного стану). На керівника фірми також поклали процесуальні обов’язки: прибувати за викликом до слідчого, не спілкуватися з експертами та свідками (окрім процесуальних дій), здати закордонний паспорт.

За даними YouControl, директором і власником будівельної фірми є Петро Литвиненко. «Каріатида» займається зведенням новобудов у Кременчуці та в районі. Зокрема, фірма опікувалась будівництвом житлових комплексів на пров. Княжий (стара назва: Олега Кошового) на пров. Героїв Маріуполя (стара назва: Героїв Бреста) у Кременчуці, а також у Горішніх Плавнях на вулиці Миру. У фірми заплановано зведення ЖК на вул. Б. Хмельницького, 1-В.

Як пише видання «Медіадоказ», фірма також займалась облаштуванням укриттів у закладах освіти Кременчука.