У Полтаві автобус врізався в дерево — постраждали восьмеро людей, серед них дитина

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25 квітня, близько 15.00 у Полтаві на вулиці Небесної Сотні сталася резонансна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Попередньо відомо, що автобус, під керуванням 63-річного водія вилетів за межі проїзної частини дороги та зіткнувся з деревом. У салоні автобуса перебувало понад 20 пасажирів, з них восьмеро отримали травми. Серед постраждалих дитина.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції вирішує питання щодо

відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого на автодорозі Київ-Харків-Довжанський сталася смертельна аварія — міжміський мікроавтобус Mercedes-Benz під керуванням 64-річного водія з Рівненщини зіткнувся з вантажівкою «КРАЗ». Унаслідок аварії 46-річний пасажир мікроавтобуса загинув на місці.