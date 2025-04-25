У Кременчуці деякі керівники комунальних підприємств визначають собі зарплати вищі, ніж у віцемерів

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 97

Сьогодні, 25 квітня, під час розгляду на сесії Кременчуцької міської ради проєкту рішення «Про граничні суми витрат» опозиційна депутатка Лариса Гориславець задала міському голові декілька питань. Вона поцікавилася, навіщо затверджувати це рішення, якщо під час ухвалення міського бюджету не передбачалося придбання нових автомобілів за рахунок бюджетних коштів. Відповідь міського голови на це питання відкрило деякі цікаві моменти щодо комунальних підприємств Кременчука.

Зазначимо, що рішення «Про граничні суми витрат» затверджує рівень таких витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, мобільних телефонів органом місцевого самоврядування та його виконавчими органами, а також установами та організаціями, які утримуються коштом бюджету Кременчуцької міської територіальної громади. Виняток зроблений лише для придбання за бюджетні кошти відповідних товарів для військових, правоохоронних органів, ДСНС та інших силових структур. Граничні суми витрат, передбачені цим рішенням, розповсюджуються також на комунальні підприємства — одержувачі бюджетних коштів Кременчуцької міської громади.

Віталій Малецький пояснив потребу у цьому рішенні тим, що є відповідні норми, передбачені постановою Кабміну, які є обов’язковими для виконання для усіх органів місцевого самоврядування. Ця постанова періодично змінюється й тому юридичний департамент порадив внести до цього рішення і комунальні підприємства.

— Тож ми розширюємо дію цієї норми… Тому що у нас, на жаль, є «князівства». Ви знаєте — в Європі є князівство Монако, а у Кременчуці свої «князівства». Не буду називати які саме комунальні підприємства, де у керівників заробітні плати вищі, ніж у заступників міського голови. Витрати на різні речі там також значно вищі, ніж у структурах місцевого самоврядування. А зарплата, наприклад, бухгалтера — у тричі вища. Саме тому ми й додали комунальні підприємства до цього рішення, — пояснив Віталій Малецький.

Він додав, що це стосується не тільки автомобілів, а й «і меблів, і засобів зв’язку».

Лариса Гориславець нагадала меру, що той публічно заявляє про «самоуправство» окремих керівників комунальних підприємств, водночас вже 5 років вона не може отримати конкретну відповідь щодо фінансової діяльності одного із таких підприємств — КП «Кременчуцька телерадіокомпанія» (КТРК).

— Ви суперечити самі собі: кажете, що потрібен контроль, бо комунальні підприємства перетворилися на «князівства», а я вже п’ять років намагаюся отримати фінансову інформацію щодо деяких з них — і нічого не можу отримати, — заявила депутатка.

Віталій Малецький у відповідь заявив, що усі відповіді на депутатські звернення їй надсилаються у межах чинного законодавства.

На останок назвемо граничні суми витрат (дорожче купувати не можна), які визначені в ухваленому сьогодні рішенні Кременчуцької міської ради на придбання автівок, комп’ютерів, меблів та іншого обладнання органами місцевого самоврядування та установами, які утримуються коштом місцевого бюджету:

легкові автомобілі для керівників органів місцевого самоврядування, бюджетних установ і організацій — 1 206 250 грн;

персональний комп’ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор «миша»), ноутбук — 46 250 грн;

мобільний телефон — 10 000 грн;

теле- і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів — 50 000;

комплект меблів для службового кабінету керівника органу місцевого самоврядування, бюджетної установи та організації — 70 000 грн;

меблі для обладнання робочих місць працівників:

стіл письмовий — 5000 грн;

крісло офісне — 5000 грн;

стілець — 3125 грн;

стіл для комп’ютера — – 5000 грн;

шафа для одягу — 4750 грн;

шафа для паперів — 4750 грн;

сейф — 10000 грн.

Нагадаємо, сьогодні на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили п’ять положень, які передбачають муніципальну доплату працівникам різних бюджетних установ. Крім того, депутати не продовжили оренду земельної ділянки забудовнику на Раківці, бо хочуть розібратися з довгобудом.