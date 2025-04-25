У Кременчуці деякі керівники комунальних підприємств визначають собі зарплати вищі, ніж у віцемерів

Сьогодні, 25 квітня, під час розгляду на сесії Кременчуцької міської ради проєкту рішення «Про граничні суми витрат» опозиційна депутатка Лариса Гориславець задала міському голові декілька питань. Вона поцікавилася, навіщо затверджувати це рішення, якщо під час ухвалення міського бюджету не передбачалося придбання нових автомобілів за рахунок бюджетних коштів. Відповідь міського голови на це питання відкрило деякі цікаві моменти щодо комунальних підприємств Кременчука.
Зазначимо, що рішення «Про граничні суми витрат» затверджує рівень таких витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, мобільних телефонів органом місцевого самоврядування та його виконавчими органами, а також установами та організаціями, які утримуються коштом бюджету Кременчуцької міської територіальної громади. Виняток зроблений лише для придбання за бюджетні кошти відповідних товарів для військових, правоохоронних органів, ДСНС та інших силових структур. Граничні суми витрат, передбачені цим рішенням, розповсюджуються також на комунальні підприємства — одержувачі бюджетних коштів Кременчуцької міської громади.
Віталій Малецький пояснив потребу у цьому рішенні тим, що є відповідні норми, передбачені постановою Кабміну, які є обов’язковими для виконання для усіх органів місцевого самоврядування. Ця постанова періодично змінюється й тому юридичний департамент порадив внести до цього рішення і комунальні підприємства.
Він додав, що це стосується не тільки автомобілів, а й «і меблів, і засобів зв’язку».
Лариса Гориславець нагадала меру, що той публічно заявляє про «самоуправство» окремих керівників комунальних підприємств, водночас вже 5 років вона не може отримати конкретну відповідь щодо фінансової діяльності одного із таких підприємств — КП «Кременчуцька телерадіокомпанія» (КТРК).
Віталій Малецький у відповідь заявив, що усі відповіді на депутатські звернення їй надсилаються у межах чинного законодавства.
На останок назвемо граничні суми витрат (дорожче купувати не можна), які визначені в ухваленому сьогодні рішенні Кременчуцької міської ради на придбання автівок, комп’ютерів, меблів та іншого обладнання органами місцевого самоврядування та установами, які утримуються коштом місцевого бюджету:
Нагадаємо, сьогодні на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили п’ять положень, які передбачають муніципальну доплату працівникам різних бюджетних установ. Крім того, депутати не продовжили оренду земельної ділянки забудовнику на Раківці, бо хочуть розібратися з довгобудом.
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