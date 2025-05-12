Подробиці затримання чоловіка з пістолетом у центрі Кременчука

10 травня у Кременчуці патрульні виявили у 43-річного місцевого мешканця пістолет Retay з ознаками переробки. Подробиці повідомили 12 травня у пресслужбі поліції Полтавщини.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала правопорушення. Пістолет вилучили та направили на експертизу.
Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Наразі слідчі встановлюють походження зброї та мету її зберігання.
Нагадаємо, що 10 травня спільний патруль поліції та військовослужбовців ТЦК затримали чоловіка на вулиці Старшого лейтенанта Кагала.
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