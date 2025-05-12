На Донеччині загинув кременчужанин Віталій Бірець

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Старший солдат з Градизької громади поліг під час бойового завдання поблизу Багатиря

5 травня на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець з Полтавщини — старший солдат Віталій Бірець. Про це Суспільному повідомив речник обласного ТЦК Роман Істомін.

Віталій Бірець народився 17 вересня 1991 року в Кременчуці. Навчався у середній школі та ліцеї №19, де здобув професію зварювальника. Працював на м’ясокомбінаті у Глобиному та на Кагамлицькому цегельному заводі. Згодом переїхав до села Броварки Градизької громади.

До лав Збройних сил України чоловіка мобілізували 26 лютого 2025 року. Служив вогнеметником у штурмовому відділенні.

Віталій загинув поблизу села Багатир Донецької області. У нього залишилися батьки та син.