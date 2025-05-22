На Раківці перекриють рух автотранспорту вулицею Лікаря Бончука на 1,5 місяця

З 2 червня по 18 липня буде тимчасово закрито рух автотранспорту вулицею Лікаря Бончука в районі житлового будинку № 12. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради. Перекриття руху проводиться за зверненням комунального підприємства «Теплоенерго» щодо необхідності проведення аварійно-відновлювальних робіт на магістральних теплових мережах кварталу 248.
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